DOSABSİAD 38. Yaşını Kutladı

Ekonomi

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), kuruluşunun 38. yılını düzenlediği özel bir toplantıyla kutladı. Toplantıya, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in yanı sıra, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, Başkan Vekili Ersan Özsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Erkut Dikici ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Buluşmada, derneğin ekonomi danışmanı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, finansal piyasalar ve güncel ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, iş dünyası temsilcilerini son yatırım trendleri konusunda bilgilendirdi. Bu önemli etkinlikte, DOSABSİAD üyeleri sektörlerindeki yenilikleri ve önümüzdeki dönem için ekonomik beklentileri tartışma fırsatı buldu.

"Sanayicilerimizin sesi olduk"

Yıldönümü pastasının da kesildiği toplantıda derneğin 38 yıllık başarısı kutlandı. Etkinlikte konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, derneğin üyelerine ve Bursa ekonomisine sağladığı katkılara vurgu yaparak "38 yıl önce kurulan DOSABSİAD, bugün sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Kuruluşumuzdan bu yana üyelerimizin ve sanayicilerimizin sesi olduk. Üretimden ihracata kadar her aşamada onların yanında yer aldık. Bursa'nın üretim gücünü artırmak için yola çıkan derneğimiz, yıllardır iş dünyasının vizyonunu genişletecek çok değerli etkinlik ve projelere imza atmayı sürdürüyor. Üyelerimizin örnek dayanışması ve girişimci ruhu sayesinde, bölgemizde sanayinin gelişimine yön vermeye devam edeceğiz. Sanayicimizin gücünün Bursa'nın ve Türkiye'nin gücü olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Geleceği şekillendirmek zorundayız

Sürdürülebilir sanayi, dijital dönüşüm ve küresel rekabette daha güçlü bir şehir oluşturma hedeflerine de vurgu yapan Çevikel, "Ancak, artık yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirmek zorundayız. Sanayi devrimleri artık çok daha hızlı yaşanıyor ve rekabet gücümüzü artırmak için teknolojiyi, yeşil dönüşümü ve inovasyonu odağımıza almak zorundayız. DOSABSİAD olarak sanayicilerimizi Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreçlerine daha hızlı adapte etmek, üretimde sürdürülebilirlik ve yeşil sanayi yatırımlarına öncülük etmek istiyoruz. Daha fazla iş birliği, daha fazla yatırım ve daha güçlü bir sanayi ekosistemi için tüm üyelerimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Küresel ekonomi yeni bir dönüşüm sürecine girdi

Toplantıda küresel ekonomik gelişmeleri de değerlendiren DOSABSİAD Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni dönem politikalarının küresel ticarete ve sanayicilere olabilecek etkilerine değindi. Doç. Dr. Eryılmaz. "Trump'ın tekrar başkan seçilmesiyle birlikte küresel ekonomi yeni bir dönüşüm sürecine girdi. Önceki başkanlık döneminde Çin ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkeye karşı sert ticaret politikaları uygulayan Trump, yine 'Önce Amerika' vizyonuyla hareket edecek gibi görünüyor. Ayrıca Trump'ın Çin'e yönelik yeni ticaret bariyerleri oluşturması, ABD ve Avrupa'nın tedarik zincirlerinde Türkiye gibi alternatif üretim merkezlerine olan ilgisini artırabilir. Bursa gibi güçlü sanayi merkezleri için bu durum büyük bir ihracat fırsatı doğurabilir" değerlendirmesinde bulundu. - BURSA