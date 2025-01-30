DOSABSİAD 38. Yaşını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DOSABSİAD 38. Yaşını Kutladı

DOSABSİAD 38. Yaşını Kutladı

DOSABSİAD, kuruluşunun 38. yılını özel bir toplantı ile kutladı, ekonomik gelişmeler değerlendirildi.

30.01.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), kuruluşunun 38. yılını düzenlediği özel bir toplantıyla kutladı. Toplantıya, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in yanı sıra, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, Başkan Vekili Ersan Özsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Erkut Dikici ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Buluşmada, derneğin ekonomi danışmanı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, finansal piyasalar ve güncel ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, iş dünyası temsilcilerini son yatırım trendleri konusunda bilgilendirdi. Bu önemli etkinlikte, DOSABSİAD üyeleri sektörlerindeki yenilikleri ve önümüzdeki dönem için ekonomik beklentileri tartışma fırsatı buldu.

"Sanayicilerimizin sesi olduk"

Yıldönümü pastasının da kesildiği toplantıda derneğin 38 yıllık başarısı kutlandı. Etkinlikte konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, derneğin üyelerine ve Bursa ekonomisine sağladığı katkılara vurgu yaparak "38 yıl önce kurulan DOSABSİAD, bugün sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Kuruluşumuzdan bu yana üyelerimizin ve sanayicilerimizin sesi olduk. Üretimden ihracata kadar her aşamada onların yanında yer aldık. Bursa'nın üretim gücünü artırmak için yola çıkan derneğimiz, yıllardır iş dünyasının vizyonunu genişletecek çok değerli etkinlik ve projelere imza atmayı sürdürüyor. Üyelerimizin örnek dayanışması ve girişimci ruhu sayesinde, bölgemizde sanayinin gelişimine yön vermeye devam edeceğiz. Sanayicimizin gücünün Bursa'nın ve Türkiye'nin gücü olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Geleceği şekillendirmek zorundayız

Sürdürülebilir sanayi, dijital dönüşüm ve küresel rekabette daha güçlü bir şehir oluşturma hedeflerine de vurgu yapan Çevikel, "Ancak, artık yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirmek zorundayız. Sanayi devrimleri artık çok daha hızlı yaşanıyor ve rekabet gücümüzü artırmak için teknolojiyi, yeşil dönüşümü ve inovasyonu odağımıza almak zorundayız. DOSABSİAD olarak sanayicilerimizi Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreçlerine daha hızlı adapte etmek, üretimde sürdürülebilirlik ve yeşil sanayi yatırımlarına öncülük etmek istiyoruz. Daha fazla iş birliği, daha fazla yatırım ve daha güçlü bir sanayi ekosistemi için tüm üyelerimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Küresel ekonomi yeni bir dönüşüm sürecine girdi

Toplantıda küresel ekonomik gelişmeleri de değerlendiren DOSABSİAD Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni dönem politikalarının küresel ticarete ve sanayicilere olabilecek etkilerine değindi. Doç. Dr. Eryılmaz. "Trump'ın tekrar başkan seçilmesiyle birlikte küresel ekonomi yeni bir dönüşüm sürecine girdi. Önceki başkanlık döneminde Çin ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkeye karşı sert ticaret politikaları uygulayan Trump, yine 'Önce Amerika' vizyonuyla hareket edecek gibi görünüyor. Ayrıca Trump'ın Çin'e yönelik yeni ticaret bariyerleri oluşturması, ABD ve Avrupa'nın tedarik zincirlerinde Türkiye gibi alternatif üretim merkezlerine olan ilgisini artırabilir. Bursa gibi güçlü sanayi merkezleri için bu durum büyük bir ihracat fırsatı doğurabilir" değerlendirmesinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Dijital Dönüşüm, Filiz Eryılmaz, Yerel Yönetim, Etkinlik, Ekonomi, Finans, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DOSABSİAD 38. Yaşını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:51:05. #1.12#
SON DAKİKA: DOSABSİAD 38. Yaşını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.