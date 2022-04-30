DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: "Ses getiren çalışmalara imza atacağız" - Son Dakika
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DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: "Ses getiren çalışmalara imza atacağız"

30.04.2022 10:55
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: "Ses getiren çalışmalara imza atacağız"

DOSABSİAD'ın geleneksel iftar programında bölgeye değer katacak çalışmalar ve iş dünyasının gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

DOSAB-DOSABSİAD'ın geleneksel iftar programında bölgeye değer katacak çalışmalar ve iş dünyasının gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, sanayici ve iş insanlarını bir araya getirdi. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Önümüzdeki dönemde de artan enerjimiz ve çalışma azmimizle ses getirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Gücümüzün farkındayız. 582 faal firması, 45 bin çalışanıyla 4,5 milyar dolar ihracat potansiyeli olan bölgemizdeki sanayicilerimiz için yaptığımız çalışmalarla sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin en güçlü OSB'lerinden biri olmaya devam edeceğiz" dedi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy ise, "Bölge olarak ekonomiye çok önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz. Sanayicimizin girdi maliyetlerini azaltmak, ihracat gelirlerini artırarak bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar birçok çalışmayı başarıyla hayata geçirdik. Bölgemiz, üretim ve ticaret potansiyeliyle yıldızı parlayan, yaptığı vizyoner yatırımlarla örnek alınan bir konumda" ifadelerini kullandı. - BURSA

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: Ses getiren çalışmalara imza atacağız
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: Ses getiren çalışmalara imza atacağız
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: Ses getiren çalışmalara imza atacağız
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: Ses getiren çalışmalara imza atacağız

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Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: 'Ses getiren çalışmalara imza atacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: "Ses getiren çalışmalara imza atacağız" - Son Dakika
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