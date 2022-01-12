Döviz cephesinde kritik gün! 12 Ocak Dolar, Sterlin Euro Fiyatları!

Döviz kuru, dalgalı hareketleriyle yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Döviz ve Altın'a değil Türk Lirasına yatırım yapılmasını istemiş, yastık altında bulunan döviz ve altınların ekonomiye geri kazandırılmasını rica etmişti.

Öte yandan, döviz fiyatlarında yaşanan iniş çıkışların doğal olduğunu belirtmişti. Bugün döviz fiyatları için kritik bir gün. FED, bugün ABD'nin enflasyon oranını açıklayacak. saat 16:30 'da açıklanacak olan enflasyon oranları için uzmanlar önemli bir değişiklikte rol oynayabileceğini öngörüyor.

İşte güncel döviz kurları

DOLAR ALIŞ 13,7546

DOLAR SATIŞ 13,7663

EURO ALIŞ 15,6378

EURO SATIŞ 15,6757

STERLİN ALIŞ 18,7575

STERLİN SATIŞ 18,8090