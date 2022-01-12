Döviz kuru, dalgalı hareketleriyle yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Döviz ve Altın'a değil Türk Lirasına yatırım yapılmasını istemiş, yastık altında bulunan döviz ve altınların ekonomiye geri kazandırılmasını rica etmişti.
Öte yandan, döviz fiyatlarında yaşanan iniş çıkışların doğal olduğunu belirtmişti. Bugün döviz fiyatları için kritik bir gün. FED, bugün ABD'nin enflasyon oranını açıklayacak. saat 16:30 'da açıklanacak olan enflasyon oranları için uzmanlar önemli bir değişiklikte rol oynayabileceğini öngörüyor.
İşte güncel döviz kurları
DOLAR ALIŞ 13,7546
DOLAR SATIŞ 13,7663
EURO ALIŞ 15,6378
EURO SATIŞ 15,6757
STERLİN ALIŞ 18,7575
STERLİN SATIŞ 18,8090
Son Dakika › Ekonomi › Döviz cephesinde kritik gün! 12 Ocak Dolar, Sterlin Euro Fiyatları! - Son Dakika Ekonomi