Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7270 liradan, avro 51,8120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,7250 liradan alınan dolar, 43,7270 liradan satılıyor. 51,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,8120 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,7080, avronun satış fiyatı ise 51,8190 lira olmuştu.
