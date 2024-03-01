Döviz kurundaki ve sıcaklık değerlerindeki yükseliş fındık fiyatlarını da tırmandırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Döviz kurundaki ve sıcaklık değerlerindeki yükseliş fındık fiyatlarını da tırmandırıyor

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve kış mevsiminde yaşanan sıcaklık değerlerindeki artış, serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Döviz kurundaki artış ve kış mevsiminde yaşanan sıcaklık artışı sonrası yaşanabilecek zirai don riski nedeniyle fındık fiyatları yükseliş eğilimine geçti. Üreticilerin acele etmemesi ve beklemesi ise kazançlı çıkmalarını sağladı.

01.03.2024 23:13
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Döviz kurundaki ve sıcaklık değerlerindeki yükseliş fındık fiyatlarını da tırmandırıyor

GİRESUN - Küresel ekonomik dalgalanmalar ve kış mevsiminde yaşanan sıcaklık değerlerindeki artış serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Haftaya 125 liradan başlayan fındık fiyatı, haftayı 130 liradan kapatıyor.

Döviz kurundaki artış ve kış mevsiminde yaşanan sıcaklık artışı sonrası yaşanabilecek zirai don riski nedeniyle serbest piyasada fındık fiyatlarının yükseliş eğilimine geçtiğini ifade kaydeden fındık tüccarı Hasan Himtaş, "Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, iklim değişikliklerinin tarımsal üretime etkileri ve tüketici talepleri fındık fiyatlarını ister istemez hareketlendirdi. Geçtiğimiz haftayı 123 liradan kapatan fındık fiyatı, bu haftaya 125 liradan başlamıştı. Bugün itibarıyla ise 130 liradan alıcı buluyor. Özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi zirai don riskini artırınca fındığın verimini ve rekoltesini düşürebileceği endişesi fiyatları biraz daha yükseldi. Henüz ay başında olduğumuz için tüccarların stopaj, vergi, çek, senet ve kredi gibi ödeme zamanları olduğu için şuanda 130 lira seviyesinde. Ay ortalarına doğru fındık fiyatının 140 lirayı göreceğini söylemek mümkün" dedi.

Acele etmeyen üretici, kazançlı çıktı

Üreticinin hala elinde yüzde 20'lere varan fındık olduğunu da kaydeden Himtaş, "Serbest piyasada fındık fiyatı yükselince üretici elindeki fındığı pazara getiriyor. Fındık fiyatı 130 lirayı görünce günde 4-5 ton fındık almaya başladık. Üreticinin elinde hala fındık olduğunu gören alıcılar ister istemez gelecek sezon riske girmemek için talep artırıyor. Talep artınca da fiyatlar da yükseliyor. Bilindiği gibi fındık fiyatları arz ve talebe göre de değişiklik göstermektedir. İhtiyacı olmayan üretici acele etmedi bekledi ve bugün piyasada istediği fiyat oluşunca pazara indirmeye başladı. Dolayısyla acele etmeyen üretici kazançlı çıktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tarım, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz kurundaki ve sıcaklık değerlerindeki yükseliş fındık fiyatlarını da tırmandırıyor - Son Dakika

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