Döviz alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, güncel döviz kurlarını yakından takip ediyor. 1 Ağustos Cuma sabahı itibarıyla Dolar ve Euro'da sınırlı yükseliş görülürken, Sterlin sınırlı gerileme kaydetti.
1 Ağustos 2025 Cuma günü sabah saatlerinde serbest piyasada döviz kurlarında son durum şu şekilde:
Dolar/TL alış: 40,6674 – satış: 40,6717
Euro/TL alış: 46,5321 – satış: 46,5574
Sterlin/TL alış: 53,7338 – satış: 53,7464
Dolar ve euroda sınırlı artış görülürken, İngiliz sterlini güne hafif düşüşle başladı. Döviz kurlarındaki hareketlilik, gün içerisinde yurtiçi gelişmelerin yanı sıra küresel piyasaların yönüne göre şekillenmeye devam edecek.
Son Dakika › Ekonomi › Döviz piyasasında hareketlilik: Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor - Son Dakika
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