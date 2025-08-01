Döviz piyasasında hareketlilik: Dolar ve Euro\'da yükseliş sürüyor

Döviz alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, güncel döviz kurlarını yakından takip ediyor. 1 Ağustos Cuma sabahı itibarıyla Dolar ve Euro'da sınırlı yükseliş görülürken, Sterlin sınırlı gerileme kaydetti.

1 Ağustos 2025 Cuma günü sabah saatlerinde serbest piyasada döviz kurlarında son durum şu şekilde:

Dolar/TL alış: 40,6674 – satış: 40,6717

Euro/TL alış: 46,5321 – satış: 46,5574

Sterlin/TL alış: 53,7338 – satış: 53,7464

Dolar ve euroda sınırlı artış görülürken, İngiliz sterlini güne hafif düşüşle başladı. Döviz kurlarındaki hareketlilik, gün içerisinde yurtiçi gelişmelerin yanı sıra küresel piyasaların yönüne göre şekillenmeye devam edecek.