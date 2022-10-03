Küresel para birimleri karşısında dolar kuvvetli duruşunu sürdürüyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi 112,293'den yeni haftaya başladı.İç piyasada cuma günü resmi işlem saatini 18,53 TL'den kapatan dolar yeni haftada da yükselerek 18,56 TL'den seyrine başladı. Euro da dolar gibi yeni haftaya yükselişle başladı. Cuma günü resmi işlem saatini 18,10 TL'den kapatan euro yeni haftanın ilk dakikalarında 18,17 TL'den işlem gördü.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor - Son Dakika

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