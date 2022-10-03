Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor - Son Dakika
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Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor

03.10.2022 10:12

Dolar ve euro, yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk dakikalarında dolar kuru 18,56 TL'den, euro da 18,17 TL'den işlem gördü.

Döviz yeni haftaya da yükselişle başladı. Haftanın ilk dakikalarında dolar kuru 18,56 TL'den, euro da 18,17 TL'den işlem gördü.

KAPANIŞINI 18,53'TEN YAPAN DOLAR, YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Küresel para birimleri karşısında dolar kuvvetli duruşunu sürdürüyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi 112,293'den yeni haftaya başladı.

İç piyasada cuma günü resmi işlem saatini 18,53 TL'den kapatan dolar yeni haftada da yükselerek 18,56 TL'den seyrine başladı. Euro da dolar gibi yeni haftaya yükselişle başladı. Cuma günü resmi işlem saatini 18,10 TL'den kapatan euro yeni haftanın ilk dakikalarında 18,17 TL'den işlem gördü.
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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor - Son Dakika
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