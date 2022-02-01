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DPÜ'nün otomotiv alanındaki projesine destek - Son Dakika

DPÜ'nün otomotiv alanındaki projesine destek

01.02.2022 13:29
DPÜ'nün otomotiv alanındaki projesine destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik'in danışmanlığını yaptığı, "Er-flex Malzemeden Zemin ve Çarpma Traversi Tasarım ve İmalatı" konulu TÜBİTAK projesi destek almaya uygun bulundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik'in danışmanlığını yaptığı, "Er-flex Malzemeden Zemin ve Çarpma Traversi Tasarım ve İmalatı" konulu TÜBİTAK projesi destek almaya uygun bulundu.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik'in danışmanı olduğu, Bursa'da faaliyet gösteren ve savunma, otomotiv sanayisine hizmet veren milli ve NATO tesis güvenlik belgelerine sahip ERBAB Otomat firması ile sundukları Ar-Ge merkezlerinin, "Otomotiv ve Ticari Araçlarda Kullanılmak Üzere Alüminyum Malzemeden Yapılmış Enerji Absorbe Yeteneğine Sahip Er-Flex Malzemeden Zemin ve Çarpma Traversi Tasarım ve İmalatı" konulu 3211138 no'lu 1501 TEYDEB projeleri destek alacak projeler olarak kabul edildi.

Proje kapsamında, hücresel metal kafes örgülü şekillendirilebilir sandviç panel (ER-FLEX) alüminyum malzemeden, otomotiv sektöründe kullanılmak üzere zemin ve çarpma traversi tasarımının ve üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Konuya ilgili Tavşanlı Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada, "Ülkemizin önemli firmalarından biri olan ERBAB Otomat firmasına ve Prof. Dr. İsmet Çelik başta olmak üzere proje ekibine başarılar dileriz" denildi. - KÜTAHYA

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Dumlupınar Üniversitesi, İsmet Çelik, Tavşanlı, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DPÜ'nün otomotiv alanındaki projesine destek - Son Dakika Ekonomi


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