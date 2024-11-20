Dr. Ma Jun İklim Konferansı'nda Sürdürülebilir Finansı Tartıştı

Ekonomi

IPSF Taksonomi Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı Başkanı Dr. Ma Jun, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda sürdürülebilir finans oturumlarında sunum yaptı.

IPSF Taksonomi Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI) Başkanı Dr. Ma Jun, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) konuştu. Dr. Ma Jun, sürdürülebilir finans oturumlarında sunum yaparak Çoklu Yetki Alanı Ortak Taksonomi (MCGT) hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Uluslararası Sürdürülebilir Finans Platformu'nun (IPSF) ev sahipliğinde düzenlenen oturumda Dr. Ma, farklı yetki alanlarına göre sınıflandırmaların çoğalmasından kaynaklanan piyasa bölünmesi ve işlem maliyetleri riskini azaltmak amacıyla yeşil ve sürdürülebilir faaliyetlerin tanımlanması ve etiketlenmesi için "ortak bir dil" geliştirmeye yönelik uluslararası çabanın temel hususları üzerinde durdu.

Dr. Ma, yeşil finansal ürünlerin etiketlenmesi, yeşil aklamanın önlenmesi, yeşil performansın ölçülmesi ve raporlanması ve yeşil performans gösterenlere politika teşviklerinin tahsis edilmesi de dahil olmak üzere taksonomilerin temel kullanım alanlarını tartıştı. - İSTANBUL