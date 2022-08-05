Ülke ekonomisine yılda 12 milyon kazandıracak set tamamlandı - Son Dakika
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Ülke ekonomisine yılda 12 milyon kazandıracak set tamamlandı

05.08.2022 10:21
Ülke ekonomisine yılda 12 milyon kazandıracak set tamamlandı

DSİ tarafından inşası süren Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajında set inşa çalışması tamamlandı, 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanacağı baraj faaliyete geçince ülke ekonomisine yılda 12 milyon 120 bin lira katsı sağlayacak.

DSİ tarafından inşası süren Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajında set inşa çalışması tamamlandı, 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanacağı baraj faaliyete geçince ülke ekonomisine yılda 12 milyon 120 bin lira katsı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışarak sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

5 bin 770 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, "Sivas ilimize ve ilçelerine son 19 yılda çok önemli yatırımlar yaptık. Birçok projemizin de yapımı devam etmektedir. Bunlardan çalışmaları devam eden Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır." dedi.

Ülke ekonomisine yılda 12 milyonluk katkı

Baraj gövde kazıları, malzeme taşıma yolu, derivasyon tüneli, memba batardosu, perde ve kapak enjeksiyonları imalatlarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Akça, "Baraj gövdesi dolgu imalatı, dolusavak imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 48,50 metre ve su depolama kapasitesi 1,583 milyon m3 olan Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajının tamamlanması ile 520 kişiye istihdam sağlanacak olup, 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 120 bin 473 TL katkı sağlaması hedeflenmektedir." Şeklinde konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ülke ekonomisine yılda 12 milyon kazandıracak set tamamlandı - Son Dakika

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