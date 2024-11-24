DSİ'ye 515 İşçi Alımı - Son Dakika
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Ekonomi

DSİ'ye 515 İşçi Alımı

Tarım ve Orman Bakanı, DSİ Genel Müdürlüğü'ne 515 işçi alımı yapılacağını duyurdu.

24.11.2024 16:17
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini belirten Yumaklı, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DSİ'ye 515 İşçi Alımı - Son Dakika

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