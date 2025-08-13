Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen hububat ekili alanlarda hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.
28 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen yangın nedeniyle Dumlupınar ilçesinde hububat ekili alanlar zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yangının zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışması yapıldı. Yetkililer, üreticilerin zararlarının belirlenmesi ve gerekli desteklerin sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade ettiler. - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › Dumlupınar'da Yangın Sonrası Hasar Tespiti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?