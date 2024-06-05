Dumlupınar İlçesi 100. Yıl Anaokulu Öğrencileri Sergi ve Gösteri Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Dumlupınar İlçesi 100. Yıl Anaokulu Öğrencileri Sergi ve Gösteri Yaptı

Dumlupınar ilçesinde bulunan 100. Yıl Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisi açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca yılsonu gösterileri de büyük ilgi gördü. Programa ilçe kaymakamı, belediye başkanı, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

05.06.2024 13:31
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Dumlupınar ilçesi 100. Yıl Anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları resim, el sanatları sergisi açılışı ve yılsonu gösterileri gerçekleştirildi.

Gazi İlkokulu konferans salonundaki program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Programda eğitim öğretim yılında minik öğrencilerin hazırladıkları resim, el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin gösterileri büyük topladı. Gösterilerin sonunda minikler mezuniyet keplerini havaya fırlattı. Programda öğrencilere ödüllerini veren Kaymakam Büşra Güllü Özpınar, sergi ve gösteride emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programa Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz, Meslek Yüksekokulu Müdür V. Cumhur Demir, Jandarma Komutanı Celal Yılmaz, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Milli Eğitim Şube Müdürü Özlem Ünal, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Işık, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dumlupınar İlçesi 100. Yıl Anaokulu Öğrencileri Sergi ve Gösteri Yaptı - Son Dakika

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