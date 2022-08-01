Kütahya Teknokent'e ek bina - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Teknokent'e ek bina

01.08.2022 15:18
Kütahya Teknokent'e ek bina

Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak Türkiye'nin 36. Teknoparkı olarak kurulan Kütahya Teknokent, son iki yılda yakaladığı ivmeyle mevcut binasına sığamaz hale gelince yeni bina çalışmalarına başladı.

Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak Türkiye'nin 36. Teknoparkı olarak kurulan Kütahya Teknokent, son iki yılda yakaladığı ivmeyle mevcut binasına sığamaz hale gelince yeni bina çalışmalarına başladı. 36 dönüm arazisi olan Teknokent'in ek bina ihalesi 20 Temmuz 2022 de gerçekleştirildi.

Ağustos ayı sonunda temelinin atılması planlanan Teknokent ek binasının Kütahya'ya değer katacağını söyleyen Kütahya Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz," Mevcut binamız dolunca genişleme şart oldu. Yeni binamızın ihalesi yapıldı, Valimiz Ali Çelik'in, Milletvekillerimizin, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'ın, Belediye Başkanımızın İl Özel İdaremizin ve yönetim kurulumuzun öncülüğünde temel atmaya çok yakınız" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım UysaL,"Bu noktaya bu kadar hızlı gelmemizde Valimizin mihmandarlığında vekillerimizin takibi ve Bakanımız Mustafa Varank'ın iradesi belirleyici oldu. Cumhurbaşkanımızdan başlayarak devletin tüm imkanlarını bu çalışmalara seferber eden tüm büyüklerimize ve bize inanan Kütahya'ya çok teşekkürler. Ek binamızda 60 yeni ofis, 6 ticari ofis, çok amaçlı yemekhane, konferans salonu, 2 laboratuvar, atölyeler ve birçok sosyal alan mevcut. İnşaatın 2023 yılı sonunda bitirileceğini umuyoruz. Ekibimizle birlikte şu ana kadar birçok başarılı projeye imza attık, birçok kalemde yüzde 400'e yakın iyileşmeler kat ettik. Bundan sonrada devamı gelecek. Ülkemiz ve Kütahya için teknoloji üretiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Vali Ali Çelik, Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde Vali Ali Çelik, Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde
Kaynak: İHA

Dumlupınar, Türkiye, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya Teknokent'e ek bina - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:01:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Teknokent'e ek bina - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement