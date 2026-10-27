Dün elektrik üretimi 935 bin 234 megavatsaat oldu, barajlı hidroelektrik ilk sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dün elektrik üretimi 935 bin 234 megavatsaat oldu, barajlı hidroelektrik ilk sırada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de dün 935 bin 234 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 925 bin 606 megavatsaatte kaldı. Üretimde yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

??? Türkiye'de dün günlük bazda 935 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 606 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 889 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 830 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 935 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 606 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 972 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 430 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
09:05
İsrail’de kader günü 7,3 milyon seçmen sandık başında
İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 10:57:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Dün elektrik üretimi 935 bin 234 megavatsaat oldu, barajlı hidroelektrik ilk sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei