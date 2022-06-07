Dün yayımlanan Makim Makina'nın halka arzı ile ilgili haberimizde başlık ve girişteki "KOBİ Girişim halka arz ediliyor" ifadesi sehven yer almıştır.

Hassas döküm alanında Türkiye'nin öncü firmalarından Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ (Makim Makina) halka arz ediliyor.

Makim Makina açıklamasına göre, detaylı ve karmaşık geometrili, konvansiyonel döküm yöntemleriyle üretilmesi zor, hatta imkansız olan parçaların üretimini hassas döküm tekniği ile gerçekleştiren şirket, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı.

KOBİ Girişim'in 18 milyon TL nominal değerli Makim Makina payları, pay başına 8,80 TL'den halka arz edilecek. Halk Yatırım'ın liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde KOBİ Girişim'in payları için 9-10 Haziran'da talep toplanacak.

Halka arz sonrası Makim Makina'nın halka açıklık oranının yüzde 32,14 olması hedefleniyor. Halk Yatırım tarafından şirketin Borsa'da işlem görmeye başlamasıyla, 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilecek.

"ASELSAN ve MKE'nin tedarikçileri arasında yer alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makim Makina Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İleri, hassas dökümün yanında, geçiş kontrol sistemleri ve gıda sektörü ekipmanları olmak üzere 3 ana grupta üretim faaliyeti yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Makim Makina'nın temellerini 1982 yılında atarak elektromekanik imalatlar yapmaya başladık. 2007 yılında KOBİ Girişim ile ortak olarak sermaye yapımızı güçlendirdik. Bugüne kadar; Wembley Stadyumu'ndan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro istasyonlarına kadar birçok önemli projenin geçiş kontrol sistemlerine ürün sağladık. Bunun yanı sıra, hassas döküm konusunda da Türk Savunma Sanayi'nin önde gelen kuruluşlarından ASELSAN ve MKE'nin tedarikçileri arasında yer alıyoruz. Örneğin, milli piyade tüfeğinin bazı parçalarını biz üretiyoruz."

Eylül ayından itibaren hassas döküme yönelik üretimlerini 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Ankara Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yer alan ve yaklaşık 100 milyon TL yatırımla tamamlanacak ikinci fabrikaları ile üretim kapasitelerini artıracaklarını bildiren İleri, "Bugün 94'ü üretim, 61'i de idari olmak üzere toplam 155 çalışanımız bulunuyor, yeni fabrikamızın devreye girmesi ile gerek istihdama katkımız gerekse 70 ülkeye yapılan ihracatımız daha da artacak. Geçtiğimiz yıl 5 milyon dolar tutarında ihracat rakamına imza attık, önümüzdeki yılın sonundaki ihracat hedefimiz; 7,5 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

"Şirkette yüzde 5'in üzerinde bir hisseyi tutmaya devam edeceğiz"

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü Süleyman Yılmaz da 2007 yılında Makim Makina'ya ortak olduklarını belirterek, "Makim Makina, ülke ekonomisinin ana omurgasını oluşturan KOBİ'lerin içerisinde önemli bir aktördür." ifadesini kullandı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"OSTİM'de küçük bir atölyede başlayan bu birlikteliğimizi, ilk olarak Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrika ile, ardından da HAB'ta bu yıl sonu üretime geçecek 12 bin 500 metre kare büyüklüğündeki ikinci fabrika ile taçlandırdık. Hem kazandık, hem de kazandırdık. Yapmış olduğumuz bu yatırımda artık hedeflerimize ulaştığımızı görüyoruz. Misyonumuz gereği yeni yatırımcıları da şirketimizin hızlı ve karlı büyümeyesine ortak etmek istiyoruz. Şirkete olan inanç ve güvenimizin bir göstergesi olarak şirkette yüzde 5'in üzerinde bir hisseyi tutmaya devam edeceğiz."