Ekonomi

Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Dünya Bankası\'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek
29.10.2025 19:16
Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nda emtia fiyatlarının 2026'da 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesini beklediğini ifade etti. Raporda petrol fiyatlarında düşüş beklendiği ifade edilirken; altın fiyatlarındaki yükselişinde devam edeceği bildirildi.

Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının 2026'da 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini bildirdi.
Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı.

Raporda, emtia fiyatlarının 2026'da 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini ve bunun fiyatların art arda dördüncü yıl da düşmesi anlamına geldiği belirtildi.

"EMTİA FİYATLARI YÜZDE 7'YE GERİLEYECEK"

Emtia fiyatlarının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 7'şer gerilemesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda, zayıf küresel ekonomik büyüme, artan petrol fazlası ve süregelen politika belirsizliğinin bu düşüşte etkili olduğu aktarıldı.

Raporda, düşen enerji fiyatlarının küresel enflasyonun hafiflemesine yardımcı olurken, pirinç ve buğday fiyatlarındaki düşüşün bazı gelişmekte olan ülkelerde gıda fiyatlarının daha uygun hale gelmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Son düşüşlere rağmen emtia fiyatlarının hala pandemi öncesi seviyelerin üzerinde olduğuna işaret edilen raporda, 2025 ve 2026 yıllarında fiyatların 2019'daki seviyelerinin sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 14 üzerinde kalmasının beklendiği kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN ÖNGÖRÜ

Raporda, kıymetli metallerin ise bu yıl rekor seviyelere ulaştığına işaret edilerek, güvenli liman varlıklara olan talep ve merkez bankalarının alımlarının bu yükselişi desteklediği aktarıldı.

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altının fiyatının 2025'te yüzde 42 artmasının beklendiği belirtilen raporda, gelecek yıl da yüzde 5 artarak 2015-2019 ortalamasının neredeyse 2 katına çıkacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, gümüş fiyatlarının da bu yıl yüzde 34 artarak rekor bir yıllık ortalamaya ulaşmasının ve 2026'da da yüzde 8 artmasının beklendiği belirtildi.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Raporda, küresel petrol fazlasının bu yıl önemli ölçüde arttığı, bu fazlanın gelecek yıl 2020'deki son zirvenin yüzde 65 üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin artması, Çin'de petrol tüketiminin durağanlaşmasıyla küresel petrol talebinin daha yavaş arttığı belirtilen raporda, Brent tipi ham petrolün fiyatının bu yıl varil başına ortalama 68 dolardan 2026'da 60 dolara düşmesinin tahmin edildiği, bunun 5 yılın en düşük seviyesi olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

