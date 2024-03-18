Dünya Bankası gelecek 3 yıl içinde Mısır'a 6 milyar dolardan fazla destek sağlamayı planladığını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, Mısır'ın kalkınma ve reform çabalarının desteklendiği belirtildi.
Açıklamada, Dünya Bankasının gelecek 3 yıl içinde 3 milyar doları hükümet programlarına mali destek, 3 milyar doları da özel sektöre olmak üzere Mısır'a toplam 6 milyar dolardan fazla destek sağlamayı planladığı bildirildi.
Dünya Bankası Grubunun Mısır ile uzun vadeli stratejik ortaklıkta kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin ekonomik toparlanma ve kapsayıcı büyüme için sürdürülebilir bir yolun yeniden tesisi için aldığı önlemlerin desteklendiği aktarıldı.
Açıklamada, Dünya Bankası programlarının özel sektörün büyümesi ve istihdamın yaratılması, kapsayıcı sosyal koruma, sağlık ve eğitim sistemleri aracılığıyla insan sermayesinin iyileştirilmesi ve iklim açısından akıllı çözümler ve güçlendirilmiş ekonomik yönetim yoluyla dayanıklılığın teşvik edilmesi gibi öncelikli alanlarda Mısır'ı desteklediği kaydedildi.
Son Dakika › Ekonomi › Dünya Bankası, Mısır'a 6 Milyar Dolarlık Destek Sağlayacak - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 110,59 puan azalarak 8.718,11 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.718,11, en yüksek 8.862,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalışla 8.718,11 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 161 dolar olarak belirlendi.
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İspanya'daki seyahat sektörü profesyonelleri, İspanyol turistler için gözde turizm destinasyonlarından biri olan Çin'in normale dönmeye devam etmesinden memnun. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen B-Travel turizm fuarında, tur operatörleri ve seyahat acenteleri Çin'e seyahati teşvik etmek amacıyla çeşitli turizm ürünleri ve seyahat paketlerini tanıttı. İspanyol seyahat acenteleri, Çin'in başlattığı vize muafiyeti politikasını da övgüyle karşıladı.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 8.718,11 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,92 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Almanya'da ZEW endekslerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, BoJ'un politika faizini 17 yıl sonra ilk kez artırabileceğinin tahmin edildiğini söyledi. Japonya'nın en büyük sendika grubunun son otuz yılın en güçlü ücret anlaşmalarını açıklamasının ardından BoJ'un negatif faiz politikasını sonlandıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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