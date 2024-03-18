Dünya Bankası, Mısır'a 6 Milyar Dolarlık Destek Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası, Mısır'a 6 Milyar Dolarlık Destek Sağlayacak

Dünya Bankası, gelecek 3 yıl içinde Mısır'a 6 milyar dolardan fazla destek sağlamayı planladığını duyurdu. Banka, Mısır'ın kalkınma ve reform çabalarını destekleyeceğini belirtti. Bu destek kapsamında 3 milyar dolar hükümet programlarına, 3 milyar dolar da özel sektöre aktarılacak. Dünya Bankası, Mısır ile uzun vadeli stratejik ortaklıkta kararlı olduğunu vurgulayarak, ülkenin ekonomik toparlanma ve kapsayıcı büyüme için aldığı önlemleri destekleyeceğini açıkladı. Banka programları, özel sektörün büyümesi, sosyal koruma, insan sermayesinin iyileştirilmesi ve dayanıklılığın teşvik edilmesi gibi öncelikli alanlarda Mısır'a destek olacak.

18.03.2024 18:43
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Dünya Bankası gelecek 3 yıl içinde Mısır'a 6 milyar dolardan fazla destek sağlamayı planladığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Mısır'ın kalkınma ve reform çabalarının desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bankasının gelecek 3 yıl içinde 3 milyar doları hükümet programlarına mali destek, 3 milyar doları da özel sektöre olmak üzere Mısır'a toplam 6 milyar dolardan fazla destek sağlamayı planladığı bildirildi.

Dünya Bankası Grubunun Mısır ile uzun vadeli stratejik ortaklıkta kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin ekonomik toparlanma ve kapsayıcı büyüme için sürdürülebilir bir yolun yeniden tesisi için aldığı önlemlerin desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Dünya Bankası programlarının özel sektörün büyümesi ve istihdamın yaratılması, kapsayıcı sosyal koruma, sağlık ve eğitim sistemleri aracılığıyla insan sermayesinin iyileştirilmesi ve iklim açısından akıllı çözümler ve güçlendirilmiş ekonomik yönetim yoluyla dayanıklılığın teşvik edilmesi gibi öncelikli alanlarda Mısır'ı desteklediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası, Mısır'a 6 Milyar Dolarlık Destek Sağlayacak - Son Dakika

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