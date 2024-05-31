Dünya Bankası ve IMF, iklim değişikliğiyle mücadele için işbirliğini artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası ve IMF, iklim değişikliğiyle mücadele için işbirliğini artırıyor

Dünya Bankası ve IMF, iklim değişikliğiyle mücadele için işbirliğini artırıyor

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin iklim değişikliği tehdidiyle mücadele kapsamındaki eylemlerini artırmalarına yardımcı olmak için işbirliğini geliştiriyor. İki kurum, ülkelerin iklim stratejilerine destek sağlamak için politika reformları, analiz, teknik yardım, finansman ve politika uzmanlıklarını kullanacak. Ayrıca, diğer çok taraflı kalkınma bankalarıyla da çalışarak ülkelerin reformlarına yardımcı olacaklar ve ek iklim finansmanını harekete geçirmek için platformlar kuracaklar. Bu işbirliği, ülkelerin iklim ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımları artıracak, politika değişikliklerini teşvik edecek ve kaynakların etkisini artıracaktır.

31.05.2024 20:31
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NEW Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin iklim değişikliği tehdidiyle mücadele kapsamındaki eylemlerini artırmalarına yardımcı olmak için işbirliğini geliştiriyor.

Dünya Bankası ile IMF'den yapılan ortak açıklamada, işbirliğinin politika reformları ve iklim yatırımlarına yönelik bütünleşik yaklaşım yoluyla ülkelerin iklim stratejilerine kritik destek sağlayacağı, iki kurumun kendi yetkileri dahilinde, ülke odaklı reform programlarını geliştirmek için analiz, teknik yardım, finansman ve politika uzmanlıklarını kullanacağı kaydedildi.

Bu çerçevede üç temel ilkenin dikkate alınacağına işaret edilen açıklamada, ilk olarak ülkeler, Dünya Bankası ve IMF'nin her ülkenin iklim zorluklarını ve bunları ele almak için gereken öncelikli politika reformlarını belirlemek için yakın bir şekilde birlikte çalışacağı aktarıldı.

Kurumların, ülkelerin reformları teknik yardım ve finansman yoluyla uygulamalarına yardımcı olmak için diğer çok taraflı kalkınma bankaları ile de çalışacağı belirtilerek, üçüncü olarak IMF ve Dünya Bankasının talep halinde özel sektör de dahil olmak üzere ek iklim finansmanını harekete geçirmek üzere tasarlanmış platformların kurulmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

İki kurum arasındaki gelişmiş işbirliğinin, ülke odaklı ortaklıkları teşvik edeceği, politika değişikliklerini harekete geçireceği ve ülkelerin iklim ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımları artıracağı vurgulanan açıklamada, ayrıca kurumların iklim eylemine ayırdığı artan kaynakların optimize edileceği ve kalkınma ortaklarıyla özel sektörden ek kaynaklar toplanacağı bildirildi.

"Geliştirilmiş işbirliği kaynakların etkisini artıracak"

Açıklamada, "Dünya Bankası, 2025 yılına kadar yıllık finansmanın yüzde 45'ini iklim değişikliğine uyum ve hafifletmeye ayırmak, 2030 yılına kadar Afrika'daki 250 milyon insana yenilenebilir enerji ulaştırmak için çalışmak ve iklim krizinin ön saflarında yer alan insanları desteklemek için kriz araç setini genişletmek gibi yeni önlemlerle iklim eylemini hızlandırıyor." ifadelerine yer verildi.

IMF'nin de 23 ülkenin katkılarıyla finanse edilen Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Vakfının (RST) desteğiyle ülkelerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılık oluşturmasına yardımcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, RST'den Ekim 2022'de faaliyete geçmesinden bu yana 18 ülkenin faydalandığı bildirildi.

Açıklamada, Dünya Bankası ile IMF'nin geliştirilmiş işbirliği çerçevesinin RST aracılığıyla yönlendirilen kaynakların etkisini daha da artırmasının beklendiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası ve IMF, iklim değişikliğiyle mücadele için işbirliğini artırıyor - Son Dakika

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