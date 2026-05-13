Dünya Çiftçiler Günü'nde Tarım Vurgusu

13.05.2026 09:45
İTB Başkanı Kestelli, tarımın önemi ve gençlerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kestelli, mesajında, toprağa düşen her tohumun bir hikayesi, sofraya gelen her yemekte bir çiftçinin alın terinin olduğunu belirtti.

İnsanın toprakla kurduğu emek dolu bağın geleceği büyüttüğünü ifade eden Kestelli, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 6'sını, istihdamın yüzde 14'ünü sağlayan tarımın üretiminin, istihdam, kırsal kalkınma ve ekonomik denge açısından kritik öneme sahip olduğunu aktardı.

Uzun yıllardır tarımın dönüşümüne katkı sağlayacak projelere öncelik verdiklerini ifade eden Kestelli, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme, sürdürülebilir üretim, katma değerli tarım, lisanslı depoculuk ve tarım girişimciliği alanlarında yürüttüğümüz çalışmaların temel amacı üreticimizin rekabet gücünü artırmak ve geleceğin tarımına bugünden hazırlanmak. Öte yandan ne yazık ki çiftçi nüfusumuz giderek yaşlanıyor ve gençlerin tarıma ilgisini artırmadan, teknolojiyi üretimin merkezine yerleştirmeden ve kırsalda yaşamı güçlendirmeden geleceğin tarımını inşa etmemiz pek mümkün görünmüyor. Bu durumun bilincindeyiz ve tarımın yarınlarının korunması için üstlendiğimiz misyonla elimizi taşın altına koyarak, gençlerimizi, geleceğin sektörü tarım alanında eğitim almaları ve proje geliştirmeleri konusunda teşvik ediyoruz."

Kestelli, tarımın yarınları için sadece gençlerin değil, kadınların da tarım ekosistemine daha güçlü şekilde entegre edilmesi büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:03:21.
