Genç ASRİAD 7'nci şubesini Van'da açtı - Son Dakika
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Genç ASRİAD 7'nci şubesini Van'da açtı

17.08.2022 14:11
Genç ASRİAD 7'nci şubesini Van'da açtı

Dünya genelinde 3 temsilcilik, Türkiye'de ise 6 şubesi bulunan Genç ASRİAD, 7'nci şubesini Van'da açtı.

Dünya genelinde 3 temsilcilik, Türkiye'de ise 6 şubesi bulunan Genç ASRİAD, 7'nci şubesini Van'da açtı.

ASRİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç, Türkiye genelindeki 7'nci şubelerini Van'da açtıklarını belirtti.

Şube temsilciliklerinde yapılacak olan bütün işlerde beraber olacaklarını ifade eden Güleç, "Bizler her ne kadar yeni olsak da 30 yılı aşkın bu işin içinde olan ağabeylerimizle beraber yol alıyoruz. Genel Merkez olarak 35 kişilik yönetim kurulu üyemiz var ve bu 35 kişi, Türkiye ekonomisine yılda 4 milyar liranın üzerinde katkı sağlıyor. Van ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu gördük. Genç arkadaşlarımızla bu konu üzerinde çalışıp sanayi düzeyinde çalışmalarımıza devam etmeyi hedeflemekteyiz. Genç ASRİAD olarak Van'da çok büyük ve başarılı işlere imza atacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Furkan Görentaş da yeni Türkiye'nin geleceğinin dinamik gençlerle daha güçlü olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 2023 hedefine ulaşması ve daha sonra 2071 hedefine yol alması büyük bir özveri ve çalışmayla olacaktır. Tüm dünyada ekonomiler için önemli bir sorun olan işsizlik olgusunu en aza indirmek için yeni ve sürdürülebilir yatırımlara imza atarken dünyada hızla artan ekonomik rekabetin biz genç girişimcileri asla yıldırmayacağını, azim ve çalışmayla her güçlüğü aşabileceğimizi buradan ifade etmek istiyoruz."

Genç ASRİAD Van Şube Başkanı Servet Doğaç ise Van'ın ekonomisine yön verme konusunda talipli olduklarını belirtti.

Nitelikli genç iş insanları olarak son zamanlardaki küresel ekonomik buhranın sonsuz sonuçlarını gözeterek görüş ve düşüncelerini paylaştıklarını aktaran Doğaç, "Yeni projelerimiz ve istihdam alanlarımız ile bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Aynı zamanda nitelikli fikirlerle de müteşebbis gençlerimizle inovatif bir köprü kuracağımızı vurgulamak istiyorum. Van'daki genç iş insanımızla birçok başarılı işler ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa İnan, Türkiye, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç ASRİAD 7'nci şubesini Van'da açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç ASRİAD 7'nci şubesini Van'da açtı - Son Dakika
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