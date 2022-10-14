Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Küresel ısınmanın bir numaralı sebebi olan sera gazı salımlarının sınırlandırılması ile devreye girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması sonrası, sanayicimizin karşılaşabileceği düzenlemelere hazırlıklı olması ve rekabet gücünü kaybetmemesi adına, enstitümüz bu konuda gerekli adımları atmaktadır." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan TSE Başkanı Şahin, zirveyi bu yıl "Gelecek nesillere Sürdürülebilir Bir Dünya Devredebilmek Adına; Uluslararası Standardizasyon Teşkilatları, Kıtaların Birleştiği Yerde Buluşuyor" temasıyla düzenlediklerini belirtti.

Şahin, her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla kurulan TSE'nin, ürün, hizmet, bilgi teknolojileri, sistem ve personel belgelendirme, gözetim ve muayene, laboratuvar hizmetleri, deney ve kalibrasyon faaliyetleri, otomotiv hizmetleri ile çok geniş bir yelpazede hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Belgelendirme hizmetlerinin, ulusal ve uluslararası standartlara göre yürütüldüğünü anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası belgelendirme kuruluşlarının gözetiminde, TSE tarafından verilen belgeler Avrupa'da ve tüm dünyada tanınmaktadır. Sanayicilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ülkemiz genelinde kurulan 11 farklı ilde, 17 farklı yerleşkede 23 deney ve 3 kalibrasyon laboratuvarımızla ulusal ve uluslararası akreditasyon çerçevesinde hizmet sunuyoruz. Ankara'da 97 bin metrekarelik alanda inşası devam eden Kalite Kampüsü ile bu kapasitemiz daha da büyümüş olacak."

"Finans sektörünün ihtiyaç duyduğu uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunmaya başladık"

Şahin, köklü bir medeniyetin varisi olan, Türkiye'nin milli standardizasyon kuruluşu TSE'nin, ülkesinde standartları belirleyen tek yetkili kuruluş olarak, uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşları ile iş birliği yaparak, Türkiye'de sanayicinin çıkarlarını korumak ve dünya pazarında var olmalarını sağlamak, rekabet güçlerini artırmak yönündeki faaliyetleri ile tarihi misyonunu sürdürdüğünü söyledi.

Her türlü ürün ve hizmetin kurallar çerçevesinde "sürdürülebilir" olmasının, artık bir tercih değil, zaruret olduğunu aktaran Şahin, "Küresel ısınmanın bir numaralı sebebi olan sera gazı salımlarının sınırlandırılması ile devreye girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması sonrası, sanayicimizin karşılaşabileceği düzenlemelere hazırlıklı olması ve rekabet gücünü kaybetmemesi adına, enstitümüz bu konuda gerekli adımları atmaktadır." diye konuştu.

Şahin, enstitünün, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili gerçekçi ve somut planlar sunarak, yenilikçi çözümler ile işletmelerin önünü açmaya yönelik, Sürdürülebilir Dönüşüm Programı başlattığını ve sanayicinin bu süreçte ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmeti vermeye hazır hale geldiğini dile getirdi.

Son yıllarda önemi artan konulardan birinin de sürdürülebilir finans olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir finans, yatırımcılara finans sağlanırken çevresel, sosyal ve yönetişim konularının da göz önünde bulundurulduğu, finansman çeşididir. Yatırım kararları alınırken mevzuatla ilgili risklere ek olarak, finansal olmayan unsurları da dikkate alan söz konusu finansman, çevresel ve sosyal konularda pek çok açıdan fayda sağlamaktadır. Bu alanda da enstitü olarak, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunmaya başladık."

"Küresel zorluklarla mücadele ederken pek çok konuda başarılı iş birliği yapacağımızı düşünüyoruz"

Avrupa Standardizasyon Teşkilatı (CEN) Başkanı Stefano Calzolari, "Sizlerle uluslararası seviyede iş birliği yapma irademiz sebebiyle İstanbul'dayız. Türkiye üyelerimiz arasındaki kıymetli ülkelerden biri. Her geçen gün çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Küresel zorluklarla mücadele ederken pek çok konuda başarılı iş birliği yapacağımızı düşünüyoruz. Dışarıdaki dünyada çok fazla zorluk var, salgın, enflasyon, savaş, iklim değişikliği… Ama standardizasyon dünyamız insanların zorluklarla mücadelesine katkı sunabilir. Daha da önemlisi barışı tesis edebiliriz." diye konuştu.

Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) Başkanı Arnold Wolfgang Niedizella ise dünyada herkesin kısa ve uzun vadeli zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun için eyleme geçmemiz gerekiyor. Bunlardan bazıları, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji krizine çözüm bulmak, Avrupa'nın dayanıklılığını ve büyümesini güçlendirmek, dijital dönüşümün herkese fayda sağlamasını mümkün kılmak. Standart dünyası olarak bu konuda neler yapabiliriz, panellerde bunları tartışacağız. Dünya Standartlar günü kutlu olsun."

Ödül töreni

Konuşmaların ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından, TSE çalışmalarına katkılar sunan 3 kişiye ödülleri verildi.

Türkiye Çevre Ajansı, Çevre ve Sürdürülebilirlik "Depozito Yönetim Sistemi" çalışmalarını standartlar ve kalite esasına dayalı olarak kurma çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü. Ödülü, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Hasan Bebek aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Aktif Sektör, Meclis, STK kategorisindeki standardizasyon ve özelde de "Kadın Girişimci" kriterlerinin belirlenmesi kapsamında, Türkiye'de bir kriter yayımlanmasını tetikleyerek ilgili tüm paydaşların katkısı ile hazırlanacak kritere öncülük etmeleri vesilesi ile ödül kazandı. Ödülü, TİM Başkanı Mustafa Gültepe teslim aldı.

Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Sürdürülebilirlik kategorisinde çevresel güvenlik ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar kapsamında standardizasyon süreçlerine sundukları katkılar ve standartlara uygunluğun sağlanması yönündeki çalışmaları ile ödüle layık görüldü. Ödülü, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu aldı.