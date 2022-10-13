Dünyada 450 milyon çocuk görme sorunu yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyada 450 milyon çocuk görme sorunu yaşıyor

13.10.2022 10:26
Dünyada 450 milyon çocuk görme sorunu yaşıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, çocukların göz sağlığını iyileştirmek ve engelliliği azaltmak için toplumun birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde kapsamlı hizmetlere ihtiyaç olduğunu belirterek, 13 Ekim Dünya Görme Günü...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, çocukların göz sağlığını iyileştirmek ve engelliliği azaltmak için toplumun birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde kapsamlı hizmetlere ihtiyaç olduğunu belirterek, 13 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde, en az 450 milyon çocuğun tedavi gerektiren bir görme sorunu olduğunu ve 90 milyon çocuğun çeşitli derecelerde görme kaybıyla yaşadığını bildirdi.

Göz bozukluğu olan genç ve çocuk sayısının ise yaklaşık 448 milyona ulaştığını aktaran, Karaman, "Ne yazık ki çocukların yüzde 40'ının, eğer vaktinde tespit edilebilse önlenebilecek veya daha kötüye gitmekten korunabilecek göz rahatsızlıkları nedeniyle kör olduğu tahmin ediliyor. Doğumdan sonra ilk 3 ay içinde ve daha sonra da göz hekimin takibinde uygun aralıklarla kontrol edilmesi en akılcı çözümdür." ifadelerini kullandı.

Karaman, önlenebilir körlük nedenleri ile savaşmanın önemini değinerek, "Çocuklarda görme kaybının yaygınlığı, ülkeler ve bölgeler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ancak kırma kusurları dışlanırsa, A vitamini eksikliği ve kızamık nedeniyle kornea hasarına bağlı körlüğünün azalması nedeniyle küresel olarak göz hastalıklarından kör olan çocuk sayısı düşmektedir. Çocuklar doğduktan ilk 3 ay içinde belirti ya da şikayetleri olmaksızın mutlaka bir göz hekimine kontrole götürülmelidir." açıklamasında bulundu.

"Görme bozukluğu akademik başarıyı düşürüyor"

Çocuklarda görme bozukluğu sadece uzak ya da yakın görmede zorlanma ile sonuçlanmadığının altını çizen Karaman, şunları kaydetti:

"Akademik başarılarını ciddi şekilde etkileyebilir, düşük benlik saygısına ve gelecekteki sosyo-ekonomik potansiyelinin azalmasına neden olur. Lancet Küresel Göz Sağlığı Komisyonu, düşük ve orta gelirli ülkelerde görme kaybı olan çocukların örgün eğitimde devam etme şanslarının 5 kat kadar daha az olduğunu bildirdi. Yapılan başka bir çalışma ise daha üzücü bir gerçeği ortaya koymuştur. Bu çalışmada özellikle düşük gelirli ülkelerde görme engelli çocukların iyi gören çocuklara göre çocuklukta ölme olasılığının daha yüksek olduğunu bildirilmiştir.

Kırma kusurları, özellikle miyopi, çocuklarda görme bozukluğu ve körlüğün önde gelen ve artan bir nedeni. Çocuklarda ve ergenlerde miyopi sıklığı, yaşam tarzındaki değişiklikler nedeniyle dünyanın birçok yerinde hızla artıyor. 2020'de Asya'daki çocukların yüzde 60'ının ve Avrupa'daki çocukların yüzde 40'ının miyop tanısı aldığı bildirildi. 40 yaşından küçük yetişkinlerde ve çocuklarda görme bozukluğuna ilişkin veriler azdır. Bununla birlikte, çocuklar arasında körlüğün ve orta-şiddetli görme azlığının önde gelen nedenleri arasında düzeltilmemiş kırma kusuru, katarakt, prematüre retinopatisi, doğumsal göz anomalileri, kornea skarlaşması ve serebral görme bozukluğu yer alıyor."

YORUMLAR
500
ÇDSO yeni 'genç yeteneklerini' arıyor ÇDSO yeni 'genç yeteneklerini' arıyor Karnından bıçaklanmış bulunan liseli kız: Bıçağın üstüne kendim düştüm Karnından bıçaklanmış bulunan liseli kız: Bıçağın üstüne kendim düştüm DEÜ'den bilinçli veli, sağlıklı çocuk hamlesi DEÜ'den bilinçli veli, sağlıklı çocuk hamlesi
Kaynak: AA

Karaman, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyada 450 milyon çocuk görme sorunu yaşıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
11:28 Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu
11:31 Zeynep Bastık, Diyarbakır'ı salladı! Konserine 70 bin kişi akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyada 450 milyon çocuk görme sorunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement