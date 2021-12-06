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Dünyanın ilk insansız tanker uçağı, uçak gemisine konuşlandırıldı - Son Dakika

Dünyanın ilk insansız tanker uçağı, uçak gemisine konuşlandırıldı

06.12.2021 07:57

Dünyada ilk insansız tanker uçağı olma ünvanına sahip olan MQ-25 Stingray ilk kez test için bir ABD uçak gemisine konuşlandı. Boeing tarafından tasarlanıp geliştirmeye başlanan MQ-25 Stingray, F/A-18'de bulunan bazı parçalar kullanılarak oluşturuldu. Radara yakalanmayacak şekilde dizayn edildiği öne sürülen MQ-25, içinde personel barındırmayacağı için bu konuda daha avantajlı duruyor.

ABD'li Boeing firmasının geliştirdiği insansız tanker hava aracı olan MQ-25 Stingray, uçak gemisine iniş ve kalkış testleri için USS George H.W. Bush (CVN-77) uçak gemisine konuşlandırıldı. Gelişme ABD Donanması'na bağlı Hava Kuvvetleri Twitter hesabından paylaşıldı.

BOEING TARAFINDAN TASARLANDI

Defenceturk.net'in haberine göre, MQ-25 Stingray insansız hava aracı, ABD Donanmasının "tanker insansız hava aracı" kapsamında açtığı ihale üzerine Boeing tarafından tasarlanıp geliştirilmeye başlandı. Boeing maliyetleri düşürebilmek için F/A-18'de kullandığı bazı parçaları bu uçakta da kullanarak hem maliyeti azaltmak hem de lojistik konusunda kolaylık sağlamayı hedefledi.

Dünyanın ilk insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, uçak gemisine konuşlandırıldı

RADARA YAKALANMIYOR

Radara yakalanmayacak şekilde dizayn edildiği iddia edilen MQ-25, içinde personel barındırmayacağı için bu konuda daha avantajlı duruyor. Amerikan Donanması radarda görülmeyen bir insansız tanker uçağı ile kritik ve riskli bölgelerde hava unsurlarına yakıt ikmali yapabilme kabiliyetine kavuşacağını öngörüyor. Nitekim insanlı tanker uçakları bu kabiliyetten yoksun durumdaydı. Aynı zamanda uçak gemilerinde de bu hava aracının kullanılması ile uçak gemilerinin hava gücü daha uzun menzilde ya da daha uzun süreli havada kalma kabiliyetine kavuşacak.

Dünyanın ilk insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, uçak gemisine konuşlandırıldı

Gelişmeler MQ-25 Stingray:

  • İlk uçuşunu 29 Eylül 2019'da yaptı.
  • 11 Haziran 2021'de ilk kez bir insanlı jet olan F/A-18'e yakıt ikmali yaptı.
  • 27 Ağustos 2021'de E-2D Hawkeye HEİK uçağına yakıt ikmali yaptı.
  • 14 Eylül 2021'de F-35C'ye yakıt ikmali yaptı.
Dünyanın ilk insansız tanker uçağı, uçak gemisine konuşlandırıldı

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Son Dakika Ekonomi Dünyanın ilk insansız tanker uçağı, uçak gemisine konuşlandırıldı - Son Dakika Ekonomi


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