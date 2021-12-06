Dünyanın ilk insansız tanker uçağı, uçak gemisine konuşlandırıldı

ABD'li Boeing firmasının geliştirdiği insansız tanker hava aracı olan MQ-25 Stingray, uçak gemisine iniş ve kalkış testleri için USS George H.W. Bush (CVN-77) uçak gemisine konuşlandırıldı. Gelişme ABD Donanması'na bağlı Hava Kuvvetleri Twitter hesabından paylaşıldı.

BOEING TARAFINDAN TASARLANDI

Defenceturk.net'in haberine göre, MQ-25 Stingray insansız hava aracı, ABD Donanmasının "tanker insansız hava aracı" kapsamında açtığı ihale üzerine Boeing tarafından tasarlanıp geliştirilmeye başlandı. Boeing maliyetleri düşürebilmek için F/A-18'de kullandığı bazı parçaları bu uçakta da kullanarak hem maliyeti azaltmak hem de lojistik konusunda kolaylık sağlamayı hedefledi.

RADARA YAKALANMIYOR

Radara yakalanmayacak şekilde dizayn edildiği iddia edilen MQ-25, içinde personel barındırmayacağı için bu konuda daha avantajlı duruyor. Amerikan Donanması radarda görülmeyen bir insansız tanker uçağı ile kritik ve riskli bölgelerde hava unsurlarına yakıt ikmali yapabilme kabiliyetine kavuşacağını öngörüyor. Nitekim insanlı tanker uçakları bu kabiliyetten yoksun durumdaydı. Aynı zamanda uçak gemilerinde de bu hava aracının kullanılması ile uçak gemilerinin hava gücü daha uzun menzilde ya da daha uzun süreli havada kalma kabiliyetine kavuşacak.

Gelişmeler MQ-25 Stingray: