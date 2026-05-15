Düzce\'de Çiftçilere Tohum Desteği

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen programda, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 70 üreticiye 17 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.

Düzce Valisi Mehmet Makas ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile protokol üyeleri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen tohum dağıtım programında, kentin tarımsal potansiyeline dikkat çekildi. Vali Makas, Düzce'nin sahip olduğu ekolojik yapı sayesinde yılda iki ürün alınabildiğini ve bunun üreticiler için avantaj olduğunu vurguladı. Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında uygulanacak nöbetleşe ekim sistemine değinen Makas, çiftçilerin ilk ürün olarak yem bitkisi yetiştirip, ardından ikinci ürün olarak mısır üretimine devam edebileceğini belirtti. Vali Makas, bu uygulamanın hem sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacağını hem de hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından program kapsamında Düzce genelinde faaliyet gösteren 70 üreticiye, toplam bin 165 dekar tarım alanında toprakla buluşturulmak üzere 17 bin 500 kilogram dörtlü karışım yem bitkisi tohumu dağıtıldı.