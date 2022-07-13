Gübre ve ısı enerjisinin kullanılacağı serada çilek yetiştirilecek - Son Dakika
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Gübre ve ısı enerjisinin kullanılacağı serada çilek yetiştirilecek

13.07.2022 13:31

Düzce'de Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nden çıkan gübre ve ısı enerjisinin değerlendirilmesi amacıyla kurulacak serada çilek üretimi gerçekleştirilecek.

Düzce'de Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nden çıkan gübre ve ısı enerjisinin değerlendirilmesi amacıyla kurulacak serada çilek üretimi gerçekleştirilecek.

Düzce Belediyesince tesisin hemen yanındaki alanda hafif çelik konstrüksiyon ve dış kaplaması poli-karbondan inşa edilecek seranın yapımına başlandı.

Sulu tarım tekniğiyle ilk etapta çilek üretimi yapılacak seranın ısıtması, tesisin elektrik motorlarından elde edilen ceket ısısıyla temin edilecek. Ayrıca çilekler, tesisten çıkan kompost organik gübreyle beslenerek yetiştirilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, yaptığı açıklamada, burada birçok kente örnek olacak proje ürettiklerini bildirdi.

Başkan Faruk Özlü'nün, burayı sadece çöp işleme tesisi gibi değil, insanların çocuklarıyla vakit geçirebileceği bir botanik bahçesi gibi yapmayı hedeflediğini vurgulayan Tuncer, "Hummalı çalışma içerisindeyiz. Çok yakında Düzcelileri kendi aileleriyle çilek toplarken göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gübre ve ısı enerjisinin kullanılacağı serada çilek yetiştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gübre ve ısı enerjisinin kullanılacağı serada çilek yetiştirilecek - Son Dakika
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