Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 141 Bin 980 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 141 Bin 980 Oldu

Düzce\'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 141 Bin 980 Oldu

Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 141 bin 980 olarak belirlendi. Türkiye genelinde ise taşıt sayıları farklı kategorilerde artış ve azalış gösterdi.

19.07.2024 11:39
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 141 bin 980 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Düzce'de ki araç sayısı 141 bin 980 oldu. Türkiye genelinde Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 22,7, motosiklette yüzde 11,6 ve otomobilde yüzde 0,2 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 36,4, kamyonda yüzde 24,6, traktörde yüzde 22,4, kamyonette yüzde 18,7 ve otobüste yüzde 11,9 azaldığı bildirildi.

Ülkemizde genelinde Haziran ayında 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken bölgede Kocaeli'de 548 bin 271, Sakarya'da 374 bin 289, Bolu'da 139 bin 448 ve Yalova'da 86 bin 853 oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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