Düzgün marketler 25\'nci şubesini törenle açtı

Düzgün Marketler zinciri 25'nci şubesini Palandöken ilçesi Yıldızkent Yeni bulvar bölgesinde hizmete açtı.

Açılış törenine; Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı, ETSO Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, PERDER Genel Başkanı Ömer Düzgün, STK ve siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin istihdam ve gelişimine katkı sağlayan yatırımlarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Düzgün Marketler grubuna teşekkür etti.

Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün ise "Erzurumlu vatandaşlarımıza hizmet için bugün 25'nci şubemizi Yıldızkent bölgemizde açıyoruz. Önümüzdeki süreçte de yatırımlarımızı artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Şehrimizin kalkınması noktasında elimizden gelen çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duasının ardından yeni şubenin açılış kurdelesi törene katılan protokol tarafından kesildi. - ERZURUM