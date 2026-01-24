Düzgün marketler 25'nci şubesini törenle açtı - Son Dakika
Ekonomi

Düzgün marketler 25'nci şubesini törenle açtı

Düzgün marketler 25\'nci şubesini törenle açtı
24.01.2026 14:56  Güncelleme: 14:59
Düzgün Marketler zinciri, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 25. şubesini açtı. Açılış törenine yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.

Düzgün Marketler zinciri 25'nci şubesini Palandöken ilçesi Yıldızkent Yeni bulvar bölgesinde hizmete açtı.

Açılış törenine; Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı, ETSO Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, PERDER Genel Başkanı Ömer Düzgün, STK ve siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin istihdam ve gelişimine katkı sağlayan yatırımlarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Düzgün Marketler grubuna teşekkür etti.

Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün ise "Erzurumlu vatandaşlarımıza hizmet için bugün 25'nci şubemizi Yıldızkent bölgemizde açıyoruz. Önümüzdeki süreçte de yatırımlarımızı artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Şehrimizin kalkınması noktasında elimizden gelen çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duasının ardından yeni şubenin açılış kurdelesi törene katılan protokol tarafından kesildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Palandöken, Erzurum, Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Düzgün marketler 25'nci şubesini törenle açtı - Son Dakika

