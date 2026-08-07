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E-KİP Ödül Kazandı

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E-Kolay İhracat Platformu, Verimlilik Proje Ödülleri'nde 'Kamu-Dijital Dönüşüm' kategorisinde birinci oldu.

Ticaret Bakanlığınca devreye alınan E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP), Verimlilik Proje Ödülleri'nin "Kamu-Dijital Dönüşüm" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı vizyonunun "Ticarette Dijital Dönüşüm" hedefleri doğrultusunda kullanıma açılan E-Kolay İhracat Platformu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yapay zeka destekli araçları, hedef ülke ve sektör analizleri, eğitim içerikleri ve uygulamaya yönelik rehberleriyle platform, doğru pazarın belirlenmesinden satış kanallarının oluşturulmasına, operasyonel süreçlerin planlanmasından küresel rekabete hazırlanılmasına kadar e-ihracat yolculuğunun her aşamasında firmalara rehberlik ediyor.

Birbiriyle entegre 12 farklı modülü, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay anlaşılır içerikleriyle E-KİP, e-ihracata adım atmak veya mevcut faaliyetlerini daha ileriye taşımak isteyen firmalar için dijital yol arkadaşı haline geldi. Kamu ve özel sektörde verimliliği artıran, yenilikçi uygulamaları görünür kılan ve katma değer oluşturan projeleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde geçen yıl 49 ilden 451 proje değerlendirilerek 72 proje finale kalırken E-KİP "Kamu-Dijital Dönüşüm" kategorisinde birinci oldu ve ödül Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi.

Güncellenen platform içerikleri yolda

Ödül, E-Kolay İhracat Platformu'nun yapay zeka ve veri temelli araçlar aracılığıyla kamu hizmetlerini daha erişilebilir, daha bütüncül ve daha kullanıcı odaklı hale getirmeye sunduğu katkıyı ortaya koyarken söz konusu başarı, ihracatçıların değişen ihtiyaçlarına hızla cevap veren sürdürülebilir çözümler geliştirme yönündeki kararlılığı güçlendirdi.

Bakanlık, destek programları, dijital platformlar, rehber ve kılavuzlar, eğitimler, organizasyonlar, ulusal ve uluslararası etkinlikler aracılığıyla, firmaların dijitalleşme ve küresel pazarlara açılma yolculuklarında yanında yer almayı sürdürüyor.

E-Kolay İhracat Platformu'nun geliştirilmesi kapsamında, daha güçlü bir altyapı ve anlık veri akışıyla yenilenen "Akıllı E-İhracat Robotu", e-ihracatçılara lojistik süreçlerde adım adım rehberlik edecek sohbet botları (chatbot) özellikli "Adım Adım Lojistik" modülü ile güncellenen platform içeriklerinin, vatandaşların kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Tamamen ücretsiz olan ve vatandaşların kullanımına açık bulunan E-Kolay İhracat Platformu'na "www.kolayihracat.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-KİP Ödül Kazandı - Son Dakika

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