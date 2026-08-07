Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
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Sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkan, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çiçek dahil 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı.

  İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MENDERES BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y., ile sivil vatandaşlar İ.P., ve A.P., adli kontrolle salıverildi.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi’nde Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında disiplin süreci başlatıldı.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Çiçek’in “tedbirli olarak kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

“PARTİ İLKELERİYLE BAĞDAŞMADIĞI KANAATİNE VARILDI”

Nalbantoğlu, kararın CHP’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığını belirtti.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.”

TEDBİRLİ OLARAK KESİN İHRAÇ İSTEMİ

Bu değerlendirme doğrultusunda Çiçek hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildiren Nalbantoğlu, “Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır” dedi.

Sürecin CHP Tüzüğü’nde belirlenen usul ve esaslara göre yürütüleceğinin altını çizen Nalbantoğlu, hukukun üstünlüğü ile savunma hakkının gözetileceğini vurguladı.

“HİÇBİR DAVRANIŞA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

Nalbantoğlu, CHP’nin kurumsal bütünlüğünü ve örgüt disiplinini kişisel tutumların üzerinde tuttuğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi; kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halkımıza karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde görmektedir. Partimizin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; örgütümüzün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışı kararlılıkla korunacaktır.”

Ayrıca İlkay Çiçek'in, sevgilisiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarının sızması, Türkiye'nin gündemine oturdu. Rüşvet paralarıyla yurt dışına kaçma planlarının ve son derece uygunsuz içeriklerin yer aldığı iddia edilen mesajları Çiçek önce "gayet insanı" diyerek savundu, daha sonra ise "yapay zeka" savunması yaparak iddiaları reddetti.

"YAPAY ZEKA" SAVUNMASINI BOŞA ÇIKARAN DELİL DOSYADA

Söz konusu yazışmaların yapay zeka ürünü olmadığını gösteren yeni delil ve tespitler soruşturma dosyasına girdi.

Çiçek’in yazışmalarında sevgilisine gönderdiği iddia edilen fotoğraflardaki ortam arka planı ile söz konusu otelin oda içi görüntüsü arka planı ve mesaj tarihine ilişkin konaklama bilgileri eşleşti.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Dosyada yer alan tespit değerlendirmesinde, "Whatsapp yazışmalarında yer alan fotoğrafın arka planı ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda fotoğrafın arka planının, Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Caddesi Akay Turizm Yatırımları A.Ş. Blok No: 1 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Latanya Hotel isimli işletmenin otel odası ile aynı olduğu, aşağıda Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Caddesi Akay Turizm Yatırımları A.Ş. Blok No: 1 Çankaya/Ankara adresindeki otelin oda dizaynı ile örtüştüğü değerlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelilerden firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez de 5 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sönmez'in yakalanmasıyla gözaltındaki şüphelilerin sayısı 16'ya yükselmişti.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Belediye Başkanı Çiçek'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında skandal Whatsapp mesajları, sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştı. Çiçek'in sevgilisine gönderdiği cinsel içerikli mesajlar tepki toplamıştı.

İŞTE O ŞOK EDİCİ YAZIŞMALAR

Ortaya çıkan mesaj kayıtlarında, Başkan Çiçek'in rüşvetten elde edildiği iddia edilen paralarla sevgilisiyle birlikte yurt dışına kaçma planı yaptığı ve belediyedeki işleri aracılar üzerinden yürüttüğünü itiraf ettiği diyaloglar medyaya şu şekilde yansıdı:

Sevgilisi: Aşkım seni çok kıskanıyorum. Karından bile kıskanıyorum. Belediyeyi ihmal etme aşkım.

İlkay Çiçek: Benim gözüm sadece seni görüyor bebeğim. Belediyeyi nerden çıkardın?

Sevgilisi: Geleceğimiz ama aşkım. Aşkım para biriktireyim derken kendini ele verme. Çok korkuyorum boğam benim.

İlkay Çiçek: Merak etme biraz daha para biriktireyim. Yurtdışına göndereyim seni. Yurtdışında sadece sen ve ben. Merak etme bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum.

İlkay Çiçek, Menderes, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    bunlara oy veren Süleymancılar var 10 4 Yanıtla
  • H.Yakar H.Yakar:
    Depremin yaraları sarilinca operasyon başlayacak demiştim öylede oldu. Devletimiz daim olsun. 11 3 Yanıtla
    dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Biraz da ekonomiyle ilgilenseniz diyoruz ülke olarak 1 0
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    Özgür bunu içişleri Bakanı yapacaktı 10 3 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    Atatürk ün partisi altında bunları yapana söylüycek söz yokdur 9 3 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Erdoğan yapay zekaya da müdahale etmiş .YANDAŞ zeka olmuş :))) 3 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı - Son Dakika
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