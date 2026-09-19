Adana'da 2 çocuklu ailenin kabusu! Borsada batıran sigortacı kayıp, tehditler eşine yağıyor - Son Dakika
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Adana'da 2 çocuklu ailenin kabusu! Borsada batıran sigortacı kayıp, tehditler eşine yağıyor

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Adana\'da 2 çocuklu ailenin kabusu! Borsada batıran sigortacı kayıp, tehditler eşine yağıyor
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Sarıçam'da yaşayan sigortacı M.U., topladığı parayı borsada kaybettikten sonra 18 Ağustos'ta evden çıkıp kayıplara karıştı. Eşi Yasemin Uğureli, alacaklıların kendisini, iki çocuğunu ve ailesini tehdit ettiğini, evlerine saldırı düzenlendiğini anlattı. Çocuklarının korkudan okula gidemediğini belirten Uğureli, yetkililerden can güvenliğinin sağlanmasını istedi.

ADANA'da 2 çocuk annesi Yasemin Uğureli (36), borç aldığı paraları borsada kaybetmesinin ardından ortadan kaybolan sigortacı eşi M.U.'nun (42) alacaklıları tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, "Çocuklarımla birlikte yaşamak ve güvende olmak istiyorum. Psikolojimiz tamamen altüst oldu, ölmek istemiyorum. M.U. bir an önce ortaya çıksın ve başımızdaki bu dertten bizi kurtarsın" dedi.

18 AĞUSTOS'TA EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Merkez Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi'nde yaşayan sigortacı M.U.'dan, 18 Ağustos'ta evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine eşi Yasemin Uğureli, polise merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, M.U.'nun izine rastlanamadı. Boşanma davası açtığı M.U.'nun borsayla ilgilendiğini belirten Yasemin Uğureli, eşinin çok sayıda kişiden aldığı paraları borsada işletip kaybettiğini ardından alacaklılarından kaçtığını öne sürdü. Kendisinin ve ailesinin eşinin alacaklıları tarafından tehdit edildiğini anlatan Uğureli, evine düzenlenen saldırıları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

EŞİM İNSANLARIN PARASINI BATIRDIKTAN SONRA KAÇTI

Yasemin Uğureli "Eşimin borsa işiyle ilgilendiğini, mart ayında tehdit edilmeye başlandıktan sonra öğrendim. Kimden ne kadar para aldığını bilmiyorum. Benimle bu konuları paylaşmazdı. Düzenli olarak insanlara ödeme yapıyormuş ancak daha sonra işler sarpa sarmaya başladığını anlattı. İnsanların paralarını batırdıktan sonra 18 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Kaçmasına yardım etmedim, nereye kaçtığını da bilmiyorum" dedi.

ÇOCUKLARIMLA GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUM

Eşinin alacaklıları tarafından sürekli tehdit edildiğini öne süren Uğureli, "Kendisine ulaşamayan alacaklıları beni, çocuklarımı ve ailemi tehdit ediyor. Çocuklarım korkudan okula gidemiyorlar. Çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar, pencereden başımızı dışarı çıkaramıyoruz. M.U.'nun bir an önce ortaya çıkmasını ve yaşadığımız bu sıkıntıyı sona erdirmesini istiyorum. Huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Can güvenliğimden korkuyorum, ölmek istemiyorum. Çocuklarımla birlikte güvenle yaşamak istiyorum. Psikolojimiz tamamen altüst oldu. Hayatımız tehlike altında, bir an önce güvenliğimizin sağlanmasını yetkililerden istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
3. SayfaSarıçamAğustosGüncelBorsaAdanaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Pamuk Mehmet Pamuk:
    Çocuğun borsadan haberi vardır batınca böyle oldu 1 0 Yanıtla
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