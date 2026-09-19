Ücretli öğretmen, gittiği okulda yetkililerden aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen, gittiği okulda yetkililerden aldığı cevapla şoke olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ücretli öğretmenlik başvurusunun kabul edildiğine dair resmi bildirim alan ve sigorta girişi yapılan öğretmen adayı, göreve başlamak için gittiği okulda "Branş ihtiyacımız yok, bir yanlışlık olmuş" yanıtıyla karşılaştı. Büyük bir sevinçle gittiği kurumdan Milli Eğitim Müdürlüğüne geri yönlendirilen öğretmen adayı, yaşanan bürokratik hataya tepki gösterdi.
Ücretli öğretmen olarak görevlendirildiği bildirilerek sigorta girişi yapılan öğretmen adayı, göreve başlamak üzere gittiği okulda "Yanlışlık olmuş" denilerek kapıdan geri çevrildi. Büyük heyecanla okuma kurumuna giden öğretmen adayı, yetkililerin branş ve öğretmen ihtiyacı bulunmadığını belirtmesi üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)