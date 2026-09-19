Ücretli öğretmen, gittiği okulda yetkililerden aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen olarak görevlendirildiği bildirilerek sigorta girişi yapılan öğretmen adayı, göreve başlamak üzere gittiği okulda "Yanlışlık olmuş" denilerek kapıdan geri çevrildi. Büyük heyecanla okuma kurumuna giden öğretmen adayı, yetkililerin branş ve öğretmen ihtiyacı bulunmadığını belirtmesi üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendirildi.