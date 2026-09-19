Ücretli öğretmen, gittiği okulda yetkililerden aldığı cevapla şoke oldu - Son Dakika
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Ücretli öğretmen, gittiği okulda yetkililerden aldığı cevapla şoke oldu

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Ücretli öğretmenlik başvurusunun kabul edildiğine dair resmi bildirim alan ve sigorta girişi yapılan öğretmen adayı, göreve başlamak için gittiği okulda "Branş ihtiyacımız yok, bir yanlışlık olmuş" yanıtıyla karşılaştı. Büyük bir sevinçle gittiği kurumdan Milli Eğitim Müdürlüğüne geri yönlendirilen öğretmen adayı, yaşanan bürokratik hataya tepki gösterdi.

Ücretli öğretmen olarak görevlendirildiği bildirilerek sigorta girişi yapılan öğretmen adayı, göreve başlamak üzere gittiği okulda "Yanlışlık olmuş" denilerek kapıdan geri çevrildi. Büyük heyecanla okuma kurumuna giden öğretmen adayı, yetkililerin branş ve öğretmen ihtiyacı bulunmadığını belirtmesi üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendirildi.

SigortaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Buğrahan Çakmak Buğrahan Çakmak:
    dalga mı geçiyorsunuz lan insanlarla 1 0 Yanıtla
    Uğur Kart Uğur Kart:
    HABERİN ASLI YAZILDIĞI GİBİ DEĞİLDİR HERZAMAN SAZAN GİBİ ATLAMAYIN 0 1
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