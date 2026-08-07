Hür Ağbaba\'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba\'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik çalışma yürüttü. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Mayıs sabahı operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat firması yetkilisi Salih Eren ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Özpolat, gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer de bir gün sonra yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

VELİ AĞBABA’NIN AĞABEYİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken, dün sabah ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantıları tespit edilen Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferat Yetişsin 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

VELİ AĞBABA'YA 6 MİLYON LİRA PARA TRANSFERİ

Hür Ağbaba'nın milyonluk para trafiği MASAK raporlarına yansıdı. Buna göre, Hür Ağbaba'nın kardeşi Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya iki seferde toplam 6 milyon 328 bin 700 TL para gönderdiği MASAK raporlarında yer aldı. Ayrıca Veli Ağbaba'nın oğlu Efe Ağbaba’ya 447.500 TL gönderdiği tespit edildi.

MASAK raporlarında yer alan, öne çıkan para trafikleri şu şekilde: