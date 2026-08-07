Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı - Son Dakika
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Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

Hür Ağbaba\'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba\'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda tutuklanan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın para transferlerindeki çarpıcı detaylar MASAK raporunda yer aldı. Hür Ağbaba'nın Veli Ağbaba'ya 6 milyon 328 bin 700 TL gönderdiği tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik çalışma yürüttü. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Mayıs sabahı operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat firması yetkilisi Salih Eren ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Özpolat, gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer de bir gün sonra yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

VELİ AĞBABA’NIN AĞABEYİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken, dün sabah ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantıları tespit edilen Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferat Yetişsin 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

VELİ AĞBABA'YA 6 MİLYON LİRA PARA TRANSFERİ

Hür Ağbaba'nın milyonluk para trafiği MASAK raporlarına yansıdı. Buna göre, Hür Ağbaba'nın kardeşi Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya iki seferde toplam 6 milyon 328 bin 700 TL para gönderdiği MASAK raporlarında yer aldı. Ayrıca Veli Ağbaba'nın oğlu Efe Ağbaba’ya 447.500 TL gönderdiği tespit edildi.

MASAK raporlarında yer alan, öne çıkan para trafikleri şu şekilde:

  • Tutuklu Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan’a 200 bin TL 
  • Tutuklu Ahmet Can Ağbaba’ya 2 milyon  989 bin 948 TL göndermiş, 1 milyon 745 bin 400 TL almış.
  • Veli Ağbaba’nın tutuklu şoförü Gaffar Çiçek’e 395 bin 000 TL göndermiş, 37 bin 500 TL almış.
  • Veli Ağbaba’nın yeğeni, Eski İzmir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül’den 500 bin TL almış.
  • Eski Malatya Belediye Başkan Yardımcısı ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e 20 bin TL göndermiş, 95 bin TL almış.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Veli Ağbaba, Yeni Parti, Politika, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Veli Ağbaba Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Suç varsa cezalandırılsın tamam da... bu rakama ağzı uçuklayan varsa kafası 2003-2005 lerde kalmış heralde o rakama 17nci seri büyük ekran 50 adet telefon alınabiliyor şu an .... nerdeeeeen nereye dimi?... 13 12 Yanıtla
    Recai Durukan Recai Durukan:
    Milletvekili cogu emekli 2 maaşı aylık 552 bin civarı buda dudak ucutmalı 7 0
  • Demır Imdat Demır Imdat:
    ne mal bi haber.. rakam dudak uçuklatmış mış?? sanki 6 milyar gönderilmiş . 13 9 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    dudak uçuklatan para dediğiniz bir ev parası ancak oda İzmir'den ancak 2+1 daire alabilirsin trilyon olur yada milyon dolar olur o zaman dudak uçuklatan olur 13 8 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Bu paraya dudağı uçuklayan varsa kafası 20 sene geriden geliyo 12 8
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    paralar havalarda uçuşuyor haram olsun 5 7 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    bu para sarın bir günlük harcaması dudaklar uçuklamsın öpsün 4 3 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Mezara da günlük bu kadar gidiyor 0 0
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SON DAKİKA: Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı - Son Dakika
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