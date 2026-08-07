Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi

İstanbul Bakırköy'de yaşlı bir kadın, sokakta kedileri beslediği için yoldan geçen insanlara engel oldu. Sokaktan yürümek isteyen bir adamı durduran kadın, yapılan uyarılara uymayarak adama saldırmaya çalıştı.

SOKAKTAN BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİ

Kadının engellerini aşamayan vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kayıtlarda yaşlı kadının sokağı kapatmaya çalıştığı ve adama tepki gösterdiği anlar yer aldı.