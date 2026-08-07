Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi - Son Dakika
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Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi

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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşlı bir kadın, sokakta kedilere mama verdiği gerekçesiyle insanların sokağa girmesine izin vermedi. Sokaktan geçmeye çalışan bir adama engel olan kadın uyarıları dikkate almazken, adama da saldırmaya kalktı. O anlar yaşlı kadını bir türlü aşamayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Bakırköy'de yaşlı bir kadın, sokakta kedileri beslediği için yoldan geçen insanlara engel oldu. Sokaktan yürümek isteyen bir adamı durduran kadın, yapılan uyarılara uymayarak adama saldırmaya çalıştı.

SOKAKTAN BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİ

Kadının engellerini aşamayan vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kayıtlarda yaşlı kadının sokağı kapatmaya çalıştığı ve adama tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Cep Telefonu, İstanbul, Bakırköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Bakırköy Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Ne içiyor bunlar hep aynı kafa 21 1 Yanıtla
  • ebrar465858 ebrar465858:
    Kokana mı deniyor bunlara? 14 1 Yanıtla
  • Cihangir Reyhan Cihangir Reyhan:
    Sahipsiz sokağa bırakmamak lazım bunları. 14 1 Yanıtla
  • Erdi KATA Erdi KATA:
    Doğru Mazhar Osman 'a. En çok kocası sevinir. 8 1 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    rezillik bu kadın sokakta tehlike insanlara karşı buna tedavi lazım yazık adama sabırlı 5 1 Yanıtla
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