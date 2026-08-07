Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşlı bir kadın, sokakta kedilere mama verdiği gerekçesiyle insanların sokağa girmesine izin vermedi. Sokaktan geçmeye çalışan bir adama engel olan kadın uyarıları dikkate almazken, adama da saldırmaya kalktı. O anlar yaşlı kadını bir türlü aşamayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Bakırköy'de yaşlı bir kadın, sokakta kedileri beslediği için yoldan geçen insanlara engel oldu. Sokaktan yürümek isteyen bir adamı durduran kadın, yapılan uyarılara uymayarak adama saldırmaya çalıştı.
SOKAKTAN BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİ
Kadının engellerini aşamayan vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kayıtlarda yaşlı kadının sokağı kapatmaya çalıştığı ve adama tepki gösterdiği anlar yer aldı.
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