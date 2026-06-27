Ebedinoğlu\'ndan Siyasi Gerginlik Uyarısı

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, siyasi rekabetin demokrasinin doğal bir parçası olduğunu söyleyerek, "Ancak kullanılan dil ve atılan adımlar; milletimizi ayrıştırmamalı, farklı kimlikleri ve düşünceleri karşı karşıya getirmemelidir. Türkiye'nin ihtiyacı yeni tartışmalar değil; üretim, yatırım, istihdam ve refahı artıracak adımlardır" dedi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekilli Alican Ebedinoğlu, son günlerde ülkede yaşanan siyasi tartışmalar ve toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren gelişmelerin, esnaf ve sanatkar camiası tarafından yakından takip edilmekte olduğunu belirtti. Ebedinoğlu, "Bizler; hangi görüşten olursa olsun, bu ülkenin birlik ve beraberliğini, huzurunu ve ekonomik istikrarını her şeyin üzerinde görüyoruz. Esnafımızın beklentisi; gerginliklerin arttığı değil, sağduyunun hakim olduğu, kutuplaşmanın değil kardeşliğin güçlendiği bir Türkiye'dir" dedi.

Siyasi rekabetin demokrasinin doğal bir parçası olduğunu ifade eden Ebedinoğlu, "Ancak kullanılan dil ve atılan adımlar; milletimizi ayrıştırmamalı, farklı kimlikleri ve düşünceleri karşı karşıya getirmemelidir. Türkiye'nin ihtiyacı yeni tartışmalar değil; üretim, yatırım, istihdam ve refahı artıracak adımlardır. Esnaf ve sanatkarlarımız bugün yüksek maliyetlerle, finansmana erişim sorunlarıyla ve geçim mücadelesiyle karşı karşıyadır. Toplumun beklentisi de siyasetin enerjisini polemiklere değil, vatandaşın ve esnafın gerçek sorunlarına çözüm üretmeye harcamasıdır" diye konuştu.

Bu vesileyle tüm siyasi parti yöneticilerini ve toplumun bütün kesimlerini; hukuk devleti ilkesine, demokratik değerlere, karşılıklı saygıya ve toplumsal barışı güçlendirecek bir dile davet ettiklerini kaydeden Ebedinoğlu, "Bizler, dün olduğu gibi bugün de; kardeşliğin, sağduyunun, demokrasinin ve güçlü Türkiye idealinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR