EBRD Rusya ve Beyaz Rusya'ya yaptırıma hazırlanıyor - Son Dakika
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EBRD Rusya ve Beyaz Rusya'ya yaptırıma hazırlanıyor

01.03.2022 17:28
EBRD Rusya ve Beyaz Rusya'ya yaptırıma hazırlanıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Rusya ve Beyaz Rusya'nın finansman ve danışmanlık hizmetlerine erişimini süresiz olarak durdurmayı değerlendirdiğini duyurdu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Rusya ve Beyaz Rusya'nın finansman ve danışmanlık hizmetlerine erişimini süresiz olarak durdurmayı değerlendirdiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, bankanın yönetim kurulu tarafından oylanmak üzere, Rusya ve Beyaz Rusya'ya yaptırım uygulanması amacıyla bir teklif hazırlandığı bildirildi.

Söz konusu teklifin son olarak oylanmak üzere 71 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Yatırım Bankası'nın üyesi olduğu idare kuruluna sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım teklifinin 30 gün içerisinde oylanarak onaylanması durumunda Rusya ve Beyaz Rusya'nın ERBD'nin finansman ve danışmanlık hizmetlerine erişiminin süresiz olarak askıya alınmış olacağı bildirildi.

Banka açıklamasında, EBRD'nin ortakları ile ayrıca Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin olarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek "acil finansman paketi" üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, bankanın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının açıkça kınandığı, Ukrayna'ya destek verileceği bildirildi.

EBRD, Rusya'ya 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana yeni bir proje finansmanında bulunmadı. Banka, önceki yıllar içerisinde ise Rusya'da 788 projeye 24,3 milyar avro hacminde yatırım yapmıştı.

Banka, bu zamana kadar Beyaz Rusya'da ise toplam 142 projeye yaklaşık 3,1 milyar avro hacminde finansman gerçekleştirdi.

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Ukrayna, Belarus, Rusya, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EBRD Rusya ve Beyaz Rusya'ya yaptırıma hazırlanıyor - Son Dakika


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