EBSO seçimlerinde oy kullanma hakkı olan 5 bin 266 üye sandık başına gitti

EBSO seçimlerinde oy kullanma hakkı olan 5 bin 266 üye sandık başına gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EBSO'da meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. İzmir Fuarı'nda 5 bin 266 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlerde yoğun katılım yaşandı; üyeler 52 meslek komitesi ve 107 meclis üyesini belirlemek için oy verdi.
Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri sona erdi.
İzmir Fuarı'nda düzenlenen, 5 bin 266 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde yoğun katılım yaşandı.
Üyeler, 52 meslek komitesi ve 107 meclis üyesini belirlenmek üzere sandık başına gitti.
Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Kaynak: AA
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