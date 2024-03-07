ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme yeterli değil

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme konusunda kaydettiği ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirtti.
Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın ikinci toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasına, her zamanki gibi para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin bugün 3 temel politika faizini sabit tuttuğunu ve bunun enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye indirmeyi hedeflediğini yineledi.
Finansman koşullarının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini ifade eden Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonominin hala zayıf kalmaya devam ettiğini ve bunun ECB'nin bugün açıklanan büyüme tahminlerine yansıdığını vurguladı.
Lagarde, "Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü kalmaya devam etti. Jeopolitik gerilimler enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler arasında bulunuyor." dedi.
ECB'nin enflasyon yüzde 2 hedefine doğru düşürme konusunda kaydedilen ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirten Lagarde, "Enflasyonu düşürme sürecindeyiz ve ilerleme kaydediyoruz ancak kendimizden yeterince emin değiliz. Daha fazla kanıta, daha fazla veriye ihtiyacımız var. Nisan ayında biraz daha fazlasını, haziran ayında ise çok daha fazlasını öğreneceğiz." dedi.
ECB Başkanı Lagarde, enflasyon görünümü, mevcut fiyat baskısı ve para politikası tedbirlerinin reel ekonomi üzerindeki etkisi olmak üzere ECB'nin kararlarını alırken üç faktörü de dikkate aldığını belirterek, çekirdek enflasyonun genel olarak ılımlı olduğunu anlattı.
Bugünkü yönetim kurulu toplantısında faiz oranlarının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığını aktaran Lagarde, kurulun çalışanların ücreti ve şirket karları konusunda dikkatli olduğunu ifade etti.
Lagarde, "herhangi bir takvime bağlı kalmak" yerine "verilere bağımlı" olmaya devam edeceklerini de vurguladı.
Bu arada bir gazetecinin Rusya'nın yurt dışındaki varlıklarına el konulması konusundaki görüşünü sorması üzerine, bunun yasal olarak çok karışık bir konu olduğu cevabını veren Lagarde bu kararın ise liderlere ait olduğunu söyledi.
Analistler, Lagarde'nin bugünkü açıklamalarının, Avro Bölgesinde faiz oranlarında geri dönüşün haziran ayında gerçekleşeceğine dair piyasada hakim olan görüşü güçlendirdiğini belirtti.
Son Dakika › Ekonomi › ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme yeterli değil - Son Dakika
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