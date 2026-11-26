ECB verilerine göre Avro Bölgesi'nde şirket kredileri yıllık yüzde 4,5 arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ECB'nin ekim verilerine göre Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen kredilerin yıllık büyümesi yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseldi. Hane halkı kredileri yüzde 3,1'de değişmezken en geniş tanımlı para arzı M3'ün yıllık artışı yüzde 3,6'da sabit kaldı.
Avro Bölgesi'nde bankaların şirketlere sağladığı kredilerdeki artış, ekim ayında yıllık bazda yüzde 4,5'e yükselerek hızlandı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), şirket ve hane halkı kredi büyümesi ile para arzı verilerini içeren ekim ayı raporunu yayımladı.
Buna göre, eylül ayında yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşen finansal olmayan şirketlere yönelik kredilerdeki yıllık büyüme, ekimde yüzde 4,5'e ulaştı.
Aynı dönemde hane halkına yönelik kredilerin yıllık büyümesi ise bir önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.
Gelecekteki ekonomik faaliyetlerin öncü göstergesi olarak kabul edilen en geniş tanımlı para arzı M3'ün yıllık büyüme oranı ekimde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 3,6 seviyesinde sabit kaldı. M3'ün ekime kadar olan üç aylık ortalama büyümesi de yüzde 3,6 olarak hesaplandı.
Dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatlardan oluşan dar tanımlı para arzı M1'in yıllık artış hızı ise eylüldeki yüzde 2,7 seviyesinden ekimde yüzde 2,4'e geriledi.
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