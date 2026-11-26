Avro Bölgesi'nde bankaların şirketlere sağladığı kredilerdeki artış, ekim ayında yıllık bazda yüzde 4,5'e yükselerek hızlandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şirket ve hane halkı kredi büyümesi ile para arzı verilerini içeren ekim ayı raporunu yayımladı.

Buna göre, eylül ayında yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşen finansal olmayan şirketlere yönelik kredilerdeki yıllık büyüme, ekimde yüzde 4,5'e ulaştı.

Aynı dönemde hane halkına yönelik kredilerin yıllık büyümesi ise bir önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

Gelecekteki ekonomik faaliyetlerin öncü göstergesi olarak kabul edilen en geniş tanımlı para arzı M3'ün yıllık büyüme oranı ekimde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 3,6 seviyesinde sabit kaldı. M3'ün ekime kadar olan üç aylık ortalama büyümesi de yüzde 3,6 olarak hesaplandı.

Dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatlardan oluşan dar tanımlı para arzı M1'in yıllık artış hızı ise eylüldeki yüzde 2,7 seviyesinden ekimde yüzde 2,4'e geriledi.