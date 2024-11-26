Edenred Türkiye İki Ödül Kazandı

Ekonomi

Edenred Türkiye, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde (ICXA'2024) "İş Değişimi ve Dönüşümü" ile "Müşteri İçgörüsü ve Geri Bildiriminin En İyi Kullanımı" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred Türkiye, şirketlerin müşteri deneyimi alanındaki çalışmalarıyla ürün ve hizmetlerinin küresel ölçekte ödüllendirildiği Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde bu sene önemli başarılara imza attı.

Dünya çapında 50 ülkeden 108 firmanın 267 müşteri deneyimi hikayesinin uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildiği yarışmada Edenred Türkiye, "İş Değişimi ve Dönüşümü" ile "Müşteri İçgörüsü ve Geri Bildiriminin En İyi Kullanımı" olmak üzere 2 farklı kategoride ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Pazarlama Direktörü Zeynep Ege Dura, yemek kartı sisteminin kurucusu ve lideri olmanın sorumluluğuyla, müşterilerinin, üye restoranlarının ve kart kullanıcılarının hayatlarına değer katmayı her zaman öncelikleri yaptıklarını, onların sesine kulak vererek istek ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak çözümler geliştirmeye özen gösterdiklerini belirtti.

Dura, çalışmalarının, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri gibi prestijli bir platformda iki ayrı ödülle taçlandırılmasının, tüm paydaşlarına kusursuz bir Edenred deneyimi sunmak üzere yürüttükleri çalışmaların ve tüm çabaların uluslararası ölçekte de kabul gördüğünü ve takdir edildiğinin ortaya konduğunu kaydederek, "Bu başarının mimarları 'Rüya Takım'ımızın her bir üyesini özverili çalışmaları için tebrik ediyorum. Var oluş amacımız ışığında, daima daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.