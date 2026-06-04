Edirne'de Mera Çalışmalarıyla Hayvancılığa Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Mera Çalışmalarıyla Hayvancılığa Destek

Edirne\'de Mera Çalışmalarıyla Hayvancılığa Destek
04.06.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maksutlu köyünde tarım projeleriyle yem maliyetleri düşürülecek, mera verimliliği artacak.

Edirne'de mera ıslah ve geliştirme çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu köyünde yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen projeyle hem mera alanlarının verimliliğinin artırılması hem de hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Maksutlu köyünde ekilen yulaflardan yaklaşık 2 bin 500 balya elde edilmesi planlanırken, üretilen yem bitkileri uygun fiyatlarla hayvancılık yapan vatandaşlara ulaştırılacak.

"Bu iş bizim için hayati önem taşıyor"

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, mera çalışmalarının kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Tarım Bakanlığımıza, mera komisyonuna, müdürlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu iş bizim için hayati öneme sahip. Yem bitkisini daha ucuza sağlamamız, meraları aktif kullanmamız ve çiftçimize destek olarak hayvan üretimini artırmamız gerekiyor" dedi.

"Gelir yeniden meraya yatırılacak"

Vali Sezer, sistemin sürdürülebilir olması için elde edilen gelirlerin tekrar mera çalışmalarında kullanılacağını belirtti. Sezer, "Buradan elde ettiğimiz geliri yine buraya harcayacağız. Bir sonraki yıl daha fazla alanı ıslah edeceğiz. Gübreleme, ekim ve diğer çalışmalarla meralarımızı sürekli geliştireceğiz. Bu sistem kendi kendini finanse eden bir yapıya dönüşecek" diye konuştu.

Meralara sulama sistemi kurulacak

Çalışmaların bir sonraki aşamasında mera alanlarına sulama sistemleri kurulacağını açıklayan Sezer, kurak dönemlerde de meraların verimli kalmasının amaçlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu anda meraları sadece birkaç ay kullanabiliyoruz. Sulama sistemleriyle birlikte hem otlatma süresini uzatacağız hem de yılda birden fazla ürün alma imkanı sağlayacağız. Projeyle birlikte hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yeni teşvikler de planlanıyor. Amacımız sadece yem üretmek değil. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvan sayılarını artırmalarını da teşvik etmek istiyoruz. Her yıl hayvan sayısını artıran üreticilere yem desteğini daha uygun şartlarda sunacağız."

"Türkiye'ye örnek olacak"

Maksutlu köyünde başlatılan uygulamanın Türkiye'de örnek gösterilecek bir model olacağını ifade eden Sezer, mera varlığının korunması ve geliştirilmesiyle Edirne'nin hayvancılıkta daha güçlü bir konuma ulaşacağını söyledi. Sezer, "Bu sistemin Türkiye'de ilk örneklerden biri olacağına inanıyoruz. Amacımız üreticiyi desteklemek, yem maliyetlerini düşürmek ve hayvancılığı güçlendirmek" dedi.

Hedef 2 bin 500 balya yulaf

Maksutlu Köyü Muhtarı Sedat Filiz ise yürütülen çalışma hakkında bilgi vererek, "50 dönümlük alanda yaklaşık 2 bin 500 balya yulaf elde etmeyi planlıyoruz. Köyümüzde yaklaşık bin 500 küçükbaş hayvan bulunuyor. Elde edeceğimiz ürünü masraflar çıktıktan sonra uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftçi memnun

Maksutlu köyünde hayvancılıkla uğraşan Şahin Filiz, mera alanlarında yapılan çalışmaların yem maliyetlerini azaltacağını ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmaların devam etmesini istediklerini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Edirne, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Mera Çalışmalarıyla Hayvancılığa Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

14:07
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:21:44. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Mera Çalışmalarıyla Hayvancılığa Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.