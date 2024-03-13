Edirne Ticaret Borsası

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, EOSB'deki fabrikaları ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışan ve yöneticilerle buluştu. Hatipoğlu, işçilerle de bir araya gelip yerel yönetimlere olan taleplerini dinledi ve çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini ifade etti.