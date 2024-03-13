Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 14,751 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün ayçiçeği oldu. Tek işlemde 3.5 ton ayçiçeği satışı gerçekleşti.
Ayçiçeğinin kilogramı 14,751 liradan satıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışan ve yöneticilerle buluştu. Hatipoğlu, işçilerle de bir araya gelip yerel yönetimlere olan taleplerini dinledi ve çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini ifade etti.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adıyaman irtibat bürosunun açılışı ve IPARD 3 tanıtım programı Adıyaman Valiliği konferans salonunda gerçekleşti. Programa Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. IPARD programının tarımsal üretimi ve işletmelerin Avrupa standartlarına yükseltilmesini hedeflediği belirtildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı yeni dönemde 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor elde edeceklerini bildirdi. Belediye, kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üç katına çıkaracak.
Karadeniz Ereğli Ziraat Odası, çiftçilere fındığa alternatif gelir elde etmeleri için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Oda başkanı Zafer Yalman, pazar yerinde gerçekleştirilen dağıtım programında, üreticilerin talebi doğrultusunda 1500 yumurta tavuğu dağıtımı yapıldığını belirtti. Projenin farklı çalışmalarla devam edeceği açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sincan Bilim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bilim ve teknoloji alanında yeni ufukları birlikte açacaklarını belirtti. Bakan Kacır, belediyelerle işbirliği içinde çalışarak bilim merkezlerini ülke sathına yaymayı hedeflediklerini söyledi. Açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve diğer yetkililer katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi.
Konya'dan gönderilen yerli üretim tohumlar Kırşehir'de çiftçiye dağıtıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?