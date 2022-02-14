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Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika

Edirne Ticaret Borsası

14.02.2022 15:41
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,079 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,079 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,8574,079
AyçiçeğiKg9,0009,801
Süpürge TeliKg16,34020,020
DanaKg27,80044,480
İnekKg15,00032,510
DüveKg27,00041,130
KoyunKg18,00021,450
KuzuKg33,08040,600
Süt KuzusuKg37,50042,000
TokluKg27,60033,550

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Ticaret, Buğday, Edirne, İnek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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