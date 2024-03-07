Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere tohum desteği sağladı

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca, 370 ton da korunga tohumu desteği sağlandı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çiftçilere destek verdiklerini belirterek, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı. Programda 580 ton tohumun dağıtımı gerçekleştirildi.