Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,310 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,756
|9,310
|Ayçiçeği
|Kg
|15,224
|15,224
Son Dakika › Ekonomi › Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı - Son Dakika
Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yeni yol çalışmasına başladı. Yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye'nin sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğunun rahatlayacağını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizmde geçen yıl rekor sayıda turist aldığını ve Türkiye'nin rekor sayıda gelir elde ettiğini hatırlatarak, bu sene 17 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi. Bakan Ersoy, Antalya için ilçe bazında ayrı bir çalışma yapacaklarını belirtti.
Starbucks'ın Orta Doğu'daki franchise sahibi Alshaya Group, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı. Şirket, zorlu ticaret koşulları ve boykotlarla mücadele ettiğini belirtti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca, 370 ton da korunga tohumu desteği sağlandı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çiftçilere destek verdiklerini belirterek, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı. Programda 580 ton tohumun dağıtımı gerçekleştirildi.
Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Finansal Okuryazarlığa Giriş' konulu toplantıda, yatırımlara yardımcı olacak ipuçları ve doğru yatırım stratejileri anlatıldı. Toplantıda, finansal yatırım araçları, portföy yönetimi ve ekonomi-politika gündeminin takibi gibi konular ele alındı. Katılımcılara Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi.
Sosyal belediyecilik alanında farklı proje ve desteklerle halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşların hesabına ek bin TL yatırdı. Bu destekle Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
ET ve Süt Kurumu, ramazan nedeniyle et ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştırmak amacıyla et üretimini artırdı. 14 ildeki 15 kombinada et üretimi 2 katına çıkarılırken, mağazalarda da gece 23.00'e kadar hizmet verilecek. İstanbul ve Ankara'daki bazı marketlerde ise kırmızı et fiyatları sabitlendi.
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