Ege Bölgesi'nin Fransa'ya hazır giyim ihracatı 5 ayda yüzde 68 arttı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), moda sektöründe dünyanın en prestijli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris (PV) Fuarı'na 13'üncü kez katılım gerçekleştirecek. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye'nin Fransa'ya hazır giyim ihracatını 2021 yılında yüzde 28 artırarak 1 milyar dolar seviyesine taşıdığını, Ege Bölgesi'nin Fransa'ya hazır giyim ihracatının ise 5 ayda yüzde 68 arttığını söyledi.

Türk konfeksiyon firmaları, koleksiyonlarını Paris'te vitrine çıkarıyor. Konfeksiyon ihracatçıları, dünyanın en büyük tekstil fuarı Premiere Vision'a katılacak. Türkiye'nin Fransa'ya hazır giyim ihracatının 2021 yılında yüzde 28 artarak 1 milyar dolar seviyesine taşındığını kaydeden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Bölgesi'nin Fransa'ya hazır giyim ihracatının 5 ayda yüzde 68 arttığını ifade etti. Sertbaş, "Dünyanın en önemli tekstil fuarı PV Fuarı, birçok farklı ülkeden dünyanın en büyük ve en seçkin tekstil üreticileri ile markaları, iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getiriyor. Fuar; her yıl şubat ve eylül aylarında iki kez düzenlenirken, bundan sonra sektörün talebi doğrultusunda her yıl şubat ve temmuz aylarında gerçekleşecek. 13'üncü kez milli katılımını organize ettiğimiz PV Fuarı, yeni yönetim kurulumuzla ilk yurt dışı etkinliğimiz olacak. Türkiye, fuara en fazla katılım yapan 3 ülkeden biri. 2022 yılı ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin hazır giyim ihracatı yüzde 32 artışla 482 milyon dolara, Ege Bölgesi'nin hazır giyim ihracatı ise yüzde 69 artışla 29 milyon dolara ulaştı. Türkiye markasını ve hazır giyim sektörünü fuarda en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Türkiye, en fazla firmayla katılan ülkeler arasında yer alıyor

Temmuzda gerçekleşecek PV Paris Fuarı'na 212 Türk firmasının kayıt yaptırdığını ve Türkiye'nin fuara yine en fazla firmayla katılan ülkeler arasında yer aldığını açıklayan Sertbaş, EHKİB'in milli katılım düzenlediği "manufacturing" bölümüne ise en fazla katılımın Türkiye'den gerçekleştiğinin altını çizdi. Sertbaş şöyle konuştu:

"Bireysel katılımlar da dahil edildiğinde 24 firmamız var. 13'üncü kez milli katılım organizasyonunu düzenleyeceğimiz PV Fuarı'na İzmir'den 12, İstanbul'dan 9 ve Antalya'dan bir olmak üzere 22 firmamız katılıyor. Firmalarımız 2023-2024 sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara sunacak. Gelecek fuarlarda yeniden pandemi öncesindeki gibi 30'lu sayıları yakalayacağımıza inanıyorum. Ayrıca seyahat engellerinin ve kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Uzak Doğulu rakip ülkelerden fuara çok az firma katılabiliyor. Bu durum Türk firmalarını daha fazla öne çıkarıyor."

Dünyaca ünlü moda markaları yüzünü Türkiye'ye döndü

Burak Sertbaş, pandemi sonrasında 2021 yılı eylül ayında düzenlenen PV Paris Fuarı'na fiziki olarak katıldıklarını, bu organizasyonun pandemi

sonrasında 3'üncü milli katılım organizasyonu olacağını söyleyerek, "Fuar; hayatın normalleşmesi, yurt dışı pazarlama faaliyetlerimize devam etmemiz tedarik zincirlerindeki risklerin yükselmesi, navlun maliyetlerinin artması nedeniyle moda markalarının yüzünü Türkiye'ye döndükleri bir ortamda oldukça önemli. 2022 yılı şubat ayında düzenlenen PV Fuarı'na EHKİB milli katılım organizasyonu ile katılan firmaların da dahil olduğu yaklaşık 200 Türk firması katılmıştı. Fuar geneli katılımcı sayısı bin 200'dü. Türk katılımcı sayısı fuarın yaklaşık altıda birini oluşturuyor. 2022 yılı şubat fuarını 25 bin profesyonel ziyaret etmişti" ifadelerini kullandı.

"Yeşil dönüşüme hazır olduğumuzu göstereceğiz"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz ise, "Pandemiyle birlikte yakından tedarikin önemi artıyor, moda markalarının Türkiye'ye yoğun ilgisi nedeniyle ülke olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ayrıca fuarda moda sektörünün en önemli gündemi olan sürdürülebilirlik, sürdürülebilir, etik, şeffaf üretim konuları seminerlerde yoğun olarak işlenecek. Sektör olarak bu alanda da gelebilecek taleplere hazır olduğumuzu fuarı ziyaret edecek müşterilere, ziyaretçilere göstermek istiyoruz" dedi.

EİB 15'inci Moda Tasarım Yarışması finalistleri Paris yolcusu

Fransa 2021 yılında toplam 28 milyar dolar hazır giyim ürünü ithal ederken, Türkiye'nin Fransa konfeksiyon pazarından yüzde 6,5 pay aldığını açıklayan Uğuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, Çin, Bangladeş ve İtalya'dan sonra Fransa'nın en çok konfeksiyon ithalatı yaptığı 4'üncü ülke konumunda yer alıyor. Ayrıca Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 15'inci Moda Tasarım Yarışması finalistleri Can Encin, Gökhan Rençber, Aycan Hakalmaz, Gizem Mendi de fuarı ziyaret edecek. 16'ıncı yarışma finalistlerini gelecek fuara götürmeyi planlıyoruz. Moda tasarım yarışmasında finale kalan ve dereceye giren tasarımcılar para ödülü, Ticaret Bakanlığının onayı halinde yurt dışında dünyanın önde gelen moda okullarında eğitim görme hakkının yanında, EHKİB Yönetim Kurulunun onayı ile yine EHKİB tarafından milli katılım organize edilen uluslararası hazır giyim fuarlarını ziyaret etme şansı yakalıyor."

Almanya, Hollanda, İngiltere ve Kuzey ülkelerine sektörel ticaret heyeti gündemde

Uğuz, "2022 yılının ikinci yarısında EHKİB'nin öncelikleri arasında bulunan AHA (AegeanHasApparel) projesinin başta PV Fuarı olmak üzere birliğimizce gerçekleştirilecek yurt dışı etkinliklerde tanıtımını yaparak markanın uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısı için de Almanya, Hollanda, İngiltere ve Kuzey ülkeleri başta olmak üzere sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi için paydaşlarla temas halindeyiz" diye konuştu. - İZMİR