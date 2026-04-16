Ege Bölgesi'nin İhracat Başarısı

16.04.2026 11:45
Ege Bölgesi, ocak-mart döneminde 6.4 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi, İzmir öncülük etti.

İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'ın yer aldığı Ege Bölgesi, ocak-mart döneminde ülke ekonomisine 6 milyar 418 milyon dolarlık dış satım katkısı sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Ege Bölgesi'ndeki iller ilk çeyrekte 6 milyar 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dış satımda bölgenin lokomotif kenti İzmir oldu. Kent, bu dönemde 3 milyar 379 milyon 257 bin dolarlık ihracatla Ege'nin dış satımının yaklaşık yüzde 52,6'sını tek başına gerçekleştirdi. İzmir'in ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı. En fazla gelir 579 milyon 961 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinden elde edildi. Bu sektörü 306 milyon 339 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 277 milyon 287 bin dolarla çelik ve 265 milyon 315 bin dolarla otomotiv endüstrisi izledi.

Denizli ve Manisa da milyar dolarlık katkı sundu

Bölgenin önemli sanayi kentlerinden Denizli, bu dönemde 1 milyar 146 milyon 769 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kentin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı.

Denizli, en fazla geliri 272 milyon 120 bin dolarla elektrik ve elektronik sektöründen elde etti. Bu sektörü hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demir dışı metaller takip etti.

Bölgenin bir diğer önemli sanayi kenti Manisa, bu dönem ihracatta yüzde 13'lük azalış yaşadı. Ocak-mart döneminde 1 milyar 67 milyon 705 bin dolarlık ihracata imza atan kent en fazla geliri 238 milyon 985 bin dolarla elektrik ve elektronik sektöründen elde etti. İklimlendirme sanayisi ve otomotiv endüstrisi de ihracatta ilk sıralarda yer aldı.

Muğla ihracatını su ürünleri sırtladı

Turizm kenti Muğla, bu dönemde yüzde 15'lik artışla 308 milyon 311 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla dış satım 226 milyon 495 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe gerçekleşti. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, kentin toplam ihracatının büyük bölümünü oluşturdu.

Bu sektörü madencilik ürünleri ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri izledi.

Aydın madencilik ve kuru meyveyle öne çıktı

Aydın'ın ihracat katkısı 241 milyon 348 bin dolar oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış gösterdi. İhracat gelirinde en büyük pay 51 milyon 605 bin dolarla madencilik ürünlerine ait.

Afyonkarahisar yüzde 3,9 azalışla 101 milyon 825 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Kent, ihracatının büyük bölümünü 63 milyon 746 bin dolarla madencilik ürünlerinden sağladı.

Kütahya'nın 97 milyon 48 bin dolarlık ihracatında en büyük pay 46 milyon 577 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin oldu. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 75'ini oluşturarak kentin dış satımında ağırlık kazandı.

Bölgenin en düşük ihracat hacmine sahip kenti Uşak, bu dönemde dış satımını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artırarak 75 milyon 892 bin dolara yükseltti. En fazla ihracat 24 milyon 57 bin dolarla halı sektöründe gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
