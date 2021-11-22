Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık ihracatı 16 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son 1 yıllık dönemdeki ihracatlarının yüzde 25'lik artışla 12 milyar 816 milyon dolardan, 16 milyar 24 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. Eskinazi, böylelikle 2021 yılı sonu için 15 milyar dolardan, 16 milyar dolara yükselttikleri hedeflerini 43 gün önce yakaladıklarının altını çizdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin ihracatında en büyük dilimi 9 milyar 331 milyon dolarlık ihracatla sanayi sektörlerinin gerçekleştirdiği bilgisini veren Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 36'lık artış hızı yakalayarak 6 milyar 862 milyon dolardan, 9 milyar 331 milyon dolara tırmandı. EİB'nin son bir yıllık dönemde 3,2 milyar dolarlık ihracat artışının 2,5 milyar dolarlık dilimini sanayi sektörleri gerçekleştirdi" diye konuştu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin, 2 milyar 121 milyon dolarlık ihracat performansıyla sanayi ürünleri ihracatına en büyük katkıyı sağladığına işaret eden EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin 2 milyar doları geçen tek birlik olduğunu vurguladı.

"Demir sektörümüzden sonra en çok ihracatı EİB çatısı altında ihracatçı birliğiyle temsil edilmeyen kimya sektörü 1 milyar 779 milyon dolarlık tutarla yaptı" diyen Eskinazi, "Bu ihracat Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kurulması gereğini bir kez daha ortaya koydu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz de, ihracatını yüzde 13'lük artışla 1 milyar 293 milyon dolardan, 1 milyar 462 milyon dolara taşıdı ve güçlü konumunu korudu" değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektörlerinin ihracatı 5,5 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinin, 82 yıllık tarihi boyunca ihracat deseninde tarım sektörlerinin güçlü bir şekilde temsil edildiğine vurgu yapan Eskinazi, EİB bünyesindeki tarım sektörlerinin 2020 yılında ilk kez 5 milyar doları geçtiğini, Egeli tarım ihracatçılarının 20 Kasım 2020-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yüzde 12,3'lük performans artışıyla 5 milyar 632 milyon dolarlık dış satım yaptığını ve 2021 yılı başında belirledikleri 5,5 milyar dolar ihracat hedefini aştıklarını dile getirdi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin son bir yılda ihracatını yüzde 34 artırarak, 1 milyar 275 milyon dolarlık ihracatla gıda ihracatının lideri olurken, aynı zamanda EİB çatısı altındaki 7 tarım ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni olduğu bilgisini verdi.

Eskinazi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 1 milyar 165 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olduğunu, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 847 milyon dolarlık ihracatla üçüncü güçlü sektör olduğunu belirtti.

Doğal taş ihracatında Türkiye lideri olan Ege Maden İhracatçıları Birliğinin son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 13'lük artışla 938 milyon dolardan, 1 milyar 60 milyon dolara taşıdığını anlatan Eskinazi, ihracattaki başarılar sayesinde 2022 yılına moralli girdiklerini sözlerine ekledi. - İZMİR