Üye Girişi
Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık ihracatı 16 milyar doları aştı - Son Dakika

Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık ihracatı 16 milyar doları aştı

22.11.2021 12:21
Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık ihracatı 16 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son 1 yıllık dönemdeki ihracatlarının yüzde 25'lik artışla 12 milyar 816 milyon dolardan, 16 milyar 24 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son 1 yıllık dönemdeki ihracatlarının yüzde 25'lik artışla 12 milyar 816 milyon dolardan, 16 milyar 24 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. Eskinazi, böylelikle 2021 yılı sonu için 15 milyar dolardan, 16 milyar dolara yükselttikleri hedeflerini 43 gün önce yakaladıklarının altını çizdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin ihracatında en büyük dilimi 9 milyar 331 milyon dolarlık ihracatla sanayi sektörlerinin gerçekleştirdiği bilgisini veren Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 36'lık artış hızı yakalayarak 6 milyar 862 milyon dolardan, 9 milyar 331 milyon dolara tırmandı. EİB'nin son bir yıllık dönemde 3,2 milyar dolarlık ihracat artışının 2,5 milyar dolarlık dilimini sanayi sektörleri gerçekleştirdi" diye konuştu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin, 2 milyar 121 milyon dolarlık ihracat performansıyla sanayi ürünleri ihracatına en büyük katkıyı sağladığına işaret eden EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin 2 milyar doları geçen tek birlik olduğunu vurguladı.

"Demir sektörümüzden sonra en çok ihracatı EİB çatısı altında ihracatçı birliğiyle temsil edilmeyen kimya sektörü 1 milyar 779 milyon dolarlık tutarla yaptı" diyen Eskinazi, "Bu ihracat Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kurulması gereğini bir kez daha ortaya koydu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz de, ihracatını yüzde 13'lük artışla 1 milyar 293 milyon dolardan, 1 milyar 462 milyon dolara taşıdı ve güçlü konumunu korudu" değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektörlerinin ihracatı 5,5 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinin, 82 yıllık tarihi boyunca ihracat deseninde tarım sektörlerinin güçlü bir şekilde temsil edildiğine vurgu yapan Eskinazi, EİB bünyesindeki tarım sektörlerinin 2020 yılında ilk kez 5 milyar doları geçtiğini, Egeli tarım ihracatçılarının 20 Kasım 2020-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yüzde 12,3'lük performans artışıyla 5 milyar 632 milyon dolarlık dış satım yaptığını ve 2021 yılı başında belirledikleri 5,5 milyar dolar ihracat hedefini aştıklarını dile getirdi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin son bir yılda ihracatını yüzde 34 artırarak, 1 milyar 275 milyon dolarlık ihracatla gıda ihracatının lideri olurken, aynı zamanda EİB çatısı altındaki 7 tarım ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni olduğu bilgisini verdi.

Eskinazi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 1 milyar 165 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olduğunu, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 847 milyon dolarlık ihracatla üçüncü güçlü sektör olduğunu belirtti.

Doğal taş ihracatında Türkiye lideri olan Ege Maden İhracatçıları Birliğinin son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 13'lük artışla 938 milyon dolardan, 1 milyar 60 milyon dolara taşıdığını anlatan Eskinazi, ihracattaki başarılar sayesinde 2022 yılına moralli girdiklerini sözlerine ekledi. - İZMİR

Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık ihracatı 16 milyar doları aştı
Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık ihracatı 16 milyar doları aştı
Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık ihracatı 16 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, İhracat, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık ihracatı 16 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kız olayından sonra yeni vaka! Mezarlıktan gelen çığlık sesleri ürküttü: Ölüler bağırıyor 12:25 Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kız olayından sonra yeni vaka! Mezarlıktan gelen çığlık sesleri ürküttü: Ölüler bağırıyor TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 11:12 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti

Son Dakika Haberleri
12:34 Ekonomi yönetiminde değişiklik ve Erdoğan, Bakan Elvan'ı görevden alacak iddiası!
12:19 Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı!
12:11 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun
12:10 Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar
12:10 İrfan Can, Mert Hakan ve Mesut Özil'den güldüren diyalog: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı
11:47 CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi
11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!
11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı
11:39 Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor
Ekonomi yönetiminde değişiklik ve Erdoğan, Bakan Elvan'ı görevden alacak iddiası! Ekonomi yönetiminde değişiklik ve Erdoğan, Bakan Elvan'ı görevden alacak iddiası!         
12:35
Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı! Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı!         
12:19
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı         
11:42
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi         
10:51
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 12:40:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık ihracatı 16 milyar doları aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement