Ege ihracatı 9 ayda 20 milyar 983 milyon dolara çıktı, en fazla artış Uşak'ta - Son Dakika
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Ege ihracatı 9 ayda 20 milyar 983 milyon dolara çıktı, en fazla artış Uşak'ta

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Ege Bölgesi'nin ocak-eylül ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 20 milyar 983 milyon dolara ulaştı. Bölgede ihracatını oransal olarak en çok artıran il Uşak olurken, dış satımı gerileyen tek il Manisa oldu; İzmir bölgenin dış satımının yüzde 52,4'ünü üstlendi.

Ege Bölgesi'nin ocak-eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 yükselişle 20 milyar 983 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yılın 9 ayında 20 milyar 9 milyon dolarlık ihracat yapan Ege, bu yılın aynı döneminde dış satımını 974 milyon 504 bin dolar artırdı.

Bölgenin dış satımının yüzde 52,4'ünü tek başına İzmir gerçekleştirdi. İzmir'i Denizli ve Manisa izledi. Muğla'nın ihracatı 1 milyar doları aşarken Aydın, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak da dış satımlarını artırdı.

Bölgede ihracatını oransal olarak en fazla artıran il Uşak, dış satımı gerileyen tek il ise Manisa oldu.

Bu dönemde Ege Bölgesi'nin ihracat artışında kimyevi maddeler, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv sektörleri belirleyici rol üstlendi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller ile tütün ihracatındaki artış da bölgenin dış satımını destekledi.

Ege, elektrik ve elektronik, zeytin ve zeytinyağı ile kuru meyve ihracatındaki gerilemeye rağmen yılın 9 ayını ihracatta artışla tamamladı.

Aslan payı İzmir'in

İzmir, ocak-eylül döneminde 10 milyar 987 milyon 445 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kentin dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, yüzde 23,5 artışla 1 milyar 974 milyon 830 bin dolarlık ihracata ulaşarak kentin dış satımında ilk sırada yer aldı.

Denizli, 3 milyar 854 milyon 873 bin dolarlık ihracatla Ege'nin ikinci büyük ihracatçısı oldu. Kentin dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 yükseldi. Elektrik ve elektronik sektörü, yüzde 27,6 artışla 980 milyon 837 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Manisa'nın ihracatı ise yüzde 10,5 azalarak 3 milyar 410 milyon 264 bin dolara geriledi. Kentin ihracatında önemli paya sahip elektrik ve elektronik sektörünün dış satımı yüzde 36,6 düşüşle 844 milyon 426 bin dolara indi. Makine ve aksamları ihracatındaki yüzde 32'lik gerileme de düşüşte etkili oldu.

Muğla'nın ihracatı 1 milyar doları aştı

Muğla'nın ihracatı yılın 9 ayında yüzde 14,3 artarak 1 milyar 58 milyon 528 bin dolara ulaştı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, yüzde 16,8 artışla 814 milyon 593 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, ilin toplam dış satımının yaklaşık yüzde 77'sini oluşturdu.

Aydın'ın ihracatı yüzde 3,1 artışla 743 milyon 336 bin dolara yükseldi. Madencilik ürünleri, 179 milyon 225 bin dolarla kentin dış satımında ilk sırada yer aldı. Kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 31,8 artarak 105 milyon 534 bin, otomotiv endüstrisinin dış satımı yüzde 16,4 yükselerek 105 milyon 784 bin dolara çıktı.

En yüksek artış Uşak'ta

Ege Bölgesi'nde ihracatını oransal olarak en fazla artıran il Uşak oldu. Kentin dış satımı yüzde 18,5 yükselerek 264 milyon 677 bin dolara ulaştı. Halı ihracatı yüzde 34,6 artışla 74 milyon 607 bin, tekstil ve ham maddeleri ihracatı yüzde 22,1 yükselişle 72 milyon 635 bin dolara çıktı. Deri ve deri mamulleri sektörünün dış satımı da yüzde 58,3 arttı.

Afyonkarahisar, yılın 9 ayında 339 milyon 526 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kentin dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 yükseldi. ???????Madencilik ürünleri sektörü, yüzde 7,6 artışla 221 milyon 173 bin dolarlık ihracata ulaşarak ilin dış satımında belirleyici olmayı sürdürdü.

Kütahya'nın ihracatı yüzde 4,5 artarak 325 milyon 90 bin dolara ulaştı. Çimento-cam-seramik ve toprak ürünleri sektörü, 148 milyon 803 bin dolarla kentin dış satımında ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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