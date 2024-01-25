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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 1 milyar dolarlık ihracatı geçti - Son Dakika
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 1 milyar dolarlık ihracatı geçti

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, son 1 yıllık dönemde meyve sebze mamulleri ihracatında 1 milyar doları aştı. Birlik, bu yılın ilk 23 gününde 68,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Almanya, 176,5 milyon dolarlık ihracatla en fazla talep gören ülke oldu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 1 milyar dolarlık ihracatı geçti
25.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:47
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, son 1 yıllık dönemde meyve sebze mamulleri ihracatında 1 milyar doları geçti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu yılın ilk 23 gününde 68,6 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Birlik, geride kalan bir yılda 1 milyar 168 bin dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatı yaptı.

Bu dönemde Almanya 176,5 milyon dolarlık dış satımla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 176,2 milyon dolarla ABD ve 86 milyon dolarla İngiltere takip etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, meyve sebze mamulleri sektöründe ülke ihracatının yüzde 43'üne imza attıklarını ifade etti.

Uçak, şunları kaydetti:

"Geniş bir ürün yelpazesiyle dünyanın dört bir tarafında sofraları donatıyoruz. Meyve suları, domates salçası, turşu, kurutulmuş domates ve meyve konserveleri öne çıkan başlıca ihraç ürünlerimiz. Meyve sebze mamulleri sektörümüz, ürünlerimize katma değer kazandırarak ihracat gelirimizi artıran bir misyonu üstleniyor. Diğer yandan geride kalan 1 yıllık dönemdeki 1 milyar 168 bin dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında biber turşuları grubu 144 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Kurutulmuş domates ihracatı 115 milyon dolar, kornişon turşu ihracatı ise 111,5 milyon dolar oldu."

Kaynak: AA
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