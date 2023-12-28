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EGİAD Başkanı: Asgari ücret zammını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak enflasyonu düşürecek adımlar bekliyoruz - Son Dakika
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EGİAD Başkanı: Asgari ücret zammını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak enflasyonu düşürecek adımlar bekliyoruz

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 1 Ocak 2024'ten geçerli olacak asgari ücret zammını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ancak Yelkenbiçer, enflasyonu düşürecek adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.

EGİAD Başkanı: Asgari ücret zammını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak enflasyonu düşürecek adımlar bekliyoruz
28.12.2023 - 12:27,
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Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücret zammını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak enflasyonu düşürecek adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.

Asgari ücret zammı ile ilgili değerlendirme yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, her kesimin enflasyonun altında ezildiğine dikkat çekti. Bu nedenle gerçekleşen zam oranını, çalışanların alım gücünü arttıracak olması sebebiyle değerli bulduğunu ifade eden Yelkenbiçer, şunları söyledi: "Asgari ücret artışı hem işveren kesimine hem çalışanlara hayırlı olsun. Çalışan kesimin alım gücünü arttıracak olması sevindirici. Refah artışının olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak önemli bir başka nokta da ekonomimiz üzerindeki en büyük sıkıntının başında yüksek enflasyon gelmesidir. Beklentimiz, enflasyonu düşürecek adımların atılmasıdır. Yapılan zamlara rağmen asgari ücretin kişi başına milli gelir karşısındaki gerilemesi ne yazık ki sürüyor. İşveren tarafındaki etkilerini de göz ardı etmemek gerekir. Ekonominin gerçekleri göz önünde bulundurularak işverenin üzerindeki yükün dikkate alınmasını bekliyoruz. Çalışanlarımızın alım gücünün artmasını nasıl takdirle karşılıyorsak, işverenlerin desteklenmesini de önemsiyoruz. Ülke olarak üretimi ve ihracatı artırmak için var gücüyle çalışan iş dünyası için verilen desteklerin artmasının çok önemli olduğunu vurgulamalıyız" - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi EGİAD Başkanı: Asgari ücret zammını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak enflasyonu düşürecek adımlar bekliyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGİAD Başkanı: Asgari ücret zammını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak enflasyonu düşürecek adımlar bekliyoruz - Son Dakika
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